Am Wochenende fanden in Parsberg die Oberpfalzmeisterschaften im Crosslauf statt. Der schwere Rundkurs am Sportgelände bestand aus Wiesen und Waldwegen, diese waren durch den Regen der letzten Tage aufgeweicht.

Für den TV Amberg starteten Marina Windisch (U 20) über 3000 Meter, Lena Dickert (W 13) über 2000 m und Jonas Dickert (M 13) über 2000 m. Zusammen mit den Frauen und der U 18 startete Windisch (U20) einen Rundkurs, der dreimal durchlaufen werden musste. Mit einer Zeit von 15:19 Minuten belegte sie in der Gesamtwertung hinter Vanessa Sturm (Frauen, 15:13 Minuten ) den zweiten Platz. In ihrer Altersklasse wurde sie Oberpfalzmeisterin 2018 im Crosslauf vor Helene Krogmann (DJK Regensburg, 16:34).Im Lauf 3 über 2000 Meter starteten die Jungen und Mädchen der Altersklasse U 14 (12/13 Jahre) und U 16 (14/15 Jahre). Lena Dickert (W 13) lief von Anfang an in der Spitze des Feldes mit und gewann die Gesamtwertung aller Altersklassen von den Mädchen mit einer Zeit von 7:43 Minuten vor der zwei Jahre älteren Lisa Lankes (SWC Regensburg, 7:49 Minuten). Damit wurde auch sie in ihrer Altersklasse Oberpfalzmeisterin. Ihr Bruder Jonas Dickert (M 13) belegte Platz zwei in 7:40 Minuten.