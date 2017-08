Bereits am Freitagabend macht Schmidmühlen mit einem 3:0-Sieg gegen Utzenhofen am zweiten Spieltag der Fußball-Kreisliga Süd die hohe Auftaktniederlage vergessen. Bezirksliga-Absteiger Vilseck müht sich in Königstein nach einem Rückstand zum zweiten Saisonsieg.

Nach dem Kantersieg gegen Germania Amberg muss der SV 08 Auerbach am Sonntag, 6. August, zum FC Edelsfeld. Aufsteiger TuS Rosenberg will auch gegen Luhe-Wildenau mindestens einen Punkt einfahren. Die Germania empfängt mit Rieden einen Gewinner des ersten Spieltags und will nach der deutlichen Niederlage gegen Auerbach eine bessere Leistung zeigen.Haselmühl wird in Freudenberg testen, wie gut die Gastgeber ihre Auftaktniederlage gegen Vilseck verkraftet haben. Liga-Neuling Eslarn musste ebenfalls eine Pleite zum Saisonstart einstecken und fährt nun zum Auswärtsspiel nach Paulsdorf, denen ein Start nach Maß gelang.SV Schmidmühlen 3:0 (2:0) DJK UtzenhofenTore: 1:0 (16.) Maximilian Spies, 2:0 (41.) Swen Sobiella, 3:0 (60.) Daniel Liebchen - SR: Michele-Angelo Strebel (Illkofen) - Zuschauer: 120 - Gelb-Rot: (86.) Swen Sobiella (Schmidmühlen).(fop) Der Gastgeber startete druckvoll und überlegen in die erste Hälfte. In der 16. Minute führte Pascal Zurbirggen einen Einwurf schnell aus, Christopher Roidl lief bis zur Torauslinie und legte dann mustergültig auf Maximilan Spies zurück, der trocken einschob. Nur eine Minute später prüfte Spies den DJK-Torwart, der den Ball aber an die Latte lenkte. In der 37. Minute dann erneut Spies mit der Möglichkeit, aber er traf nur den Pfosten.Nach einem Freistoß durch Alexander Graf erzielte Swen Sobiella per Kopf das hochverdiente 2:0 (41.). Kurz vor der Pause musste der starke Spies dann verletzt den Platz verlassen. Nach der Pause ein unverändertes Bild. Schmidmühlen war feldüberlegen und hatte zahlreiche Torchancen. Eine davon nutzte Daniel Liebchen, als er nach einem Schuss von Christopher Roidl abstaubte (60.). In der 86. Minute musste Swen Sobiella mit Gelb-Rot den Platz verlassen, weil er nach einem Abseitspfiff den Ball wegschlug.TSV Königstein 1:2 (1:1) FV VilseckTore: 1:0 (4.) Yannick Hutzler, 1:1 (24.) Benedikt Herbrich, 1:2 (58.) Stefan Liermann - SR: Manuel Röhrer (Rosenberg) - Zuschauer: 300.(jsb) Von Beginn an entwickelte sich eine spannende Begegnung. Yannick Hutzler brachte die Heimmannschaft gleich mit dem ersten gut vorgetragenen Angriff durch das Zentrum mit 1:0 in Führung. Vilseck stand wie erwartet offensiv und störte sehr früh den Spielaufbau der Königsteiner. Die ließen sich dadurch jedoch keineswegs verunsichern und übten in der Anfangsphase selbst hohen Druck auf die gegnerische Defensive aus. Torchancen blieben in der Folgezeit Mangelware. In der 23. Minute konnte Benedikt Herbrich für die favorisierten Vilsecker ausgleichen. Beide Mannschaften agierten im weiteren Verlauf der ersten Hälfe weiterhin auf Augenhöhe, das Spielgeschehen fand hauptsächlich im Mittelfeld statt.Nach dem Wechsel fand der TSV nicht mehr so gut in die Partie wie noch zu Beginn. Große Torchancen waren kaum zu verzeichnen, Vilseck gelang es dann aus einem eigentlichen harmlosen Angriff das 2:1 zu erzielen. Daniel Dietrich flankte auf Stefan Liermann, der ins leere Tor köpfte (57.). Königstein machte in der Folge wieder mehr Druck, schaffte es jedoch nur selten, wirklich gefährlich vor das Vilsecker Tor zu gelangen. Dem FV boten sich in der Schlussphase immer wieder Konterchancen, die jedoch nichts mehr einbrachten. So blieb es am Ende beim Auswärtssieg für Vilseck, ein Unentschieden wäre für den TSV jedoch durchaus drin gewesen.TuS Rosenberg SC Luhe-Wildenau(kok) Nach dem erfolgreichen Auftakt in Eslarn (2:1) erwartet der TuS Rosenberg am Samstag, 5. August (15 Uhr), den SC Luhe-Wildenau zum ersten Heimspiel der neuen Kreisligasaison. Die Gäste gestalteten das vergangene Wochenende gegen Königstein ebenfalls erfolgreich und siegten durch eine überzeugende Vorstellung mit 3:2. Die Mannschaft von Trainer Roland Rittner verzeichnete in der Sommerpause einige Neuzugänge und zählt nach dem sechsten Platz in der vergangenen Saison zum Favoritenkreis. TuS-Trainer Rainer Summerer war mit der Leistung seines Teams gegen Eslarn nicht zufrieden und hofft auf eine Leistungssteigerung. Die Neuzugänge Christoph Bäumler, Kevin Bauer und Sebastian Moser stehen im Kader. Ein Punktgewinn ist das Ziel der Rosenberger.Germania Amberg 1. FC Rieden(tne) Zum ersten Heimspiel der Saison empfängt der SC Germania Amberg am Samstag, 5. August, um 16 Uhr den 1. FC Rieden. Gründlich daneben ging für die Germanen der Saisonauftakt am vergangenen Wochenende in Auerbach.Nach einer soliden ersten Hälfte brach die Mannschaft von Neutrainer Jens Matthies nach der Pause völlig auseinander und ging mit 1:5 im Auerbacher Gewitterregen baden. Ganz anders die Gäste aus dem Vilstal: Die Riedener stellten direkt im ersten Spiel ihre Klasse unter Beweis und schickten den Aufsteiger aus Schmidmühlen mit 5:1 nach Hause. Auf die Hausherren wartet somit direkt im ersten Heimspiel ein richtig dicker Brocken.Sollten es die Germanen aber schaffen, ihre kämpferisch starke Leistung des ersten Durchgangs der Vorwoche über die vollen 90 Minuten auf den Rasen zu bringen, dürfte es möglich sein, die ersten Zähler der Saison einzufahren. Zumal im Anschluss an das Spiel das traditionelle Germanen-Sommerfest am Sportheim zum Feiern einlädt.SV Freudenberg ASV Haselmühl(koa) Im ersten Heimspiel der neuen Saison empfängt die Truppe von Trainer Thomas Roth am Samstag, 5. August (16 Uhr), den ASV Haselmühl der mit einem Heimsieg gegen Edelsfeld in die neue Spielzeit gestartet ist. Die Freudenberger verloren ihre Auftaktbegegnung mit 2:5 beim Bezirksliga-Absteiger in Vilseck. Man sollte der jungen Truppe aber keine großen Vorwürfe machen, warfen sie doch alles in die Waagschale. Außerdem fehlten Trainer Roth mit Dotzler, Schießlbauer und Daucher noch wichtige Stützen der Mannschaft. Gegen Haselmühl werden die Hausherren mit aller Macht versuchen, die drei Punkte in Freudenberg zu behalten, um nicht schon zu Beginn der Spielzeit im Tabellenkeller festzustecken.SSV Paulsdorf TSV Eslarn(tbe) Für den SSV Paulsdorf ist es ein Saisonstart nach Maß. Die Mannschaft gewann ihr Auftaktspiel in Utzenhofen mit 2:0. Nun soll am Sonntag, 6. August (15 Uhr), im ersten Heimspiel der Saison gegen den Aufsteiger aus Eslarn ein weiterer Sieg eingefahren werden.Der TSV Eslarn steht nach seiner Auftaktniederlage bereits im zweiten Spiel unter Druck und will einen Fehlstart in der neuen Liga vermeiden. SSV-Trainer Sebastian Binner steigerte durch gezielte Einheiten in der Vorbereitung den Zusammenhalt der Mannschaft, was auch am Sonntag zum Sieg verhelfen soll.FC Edelsfeld SV 08 Auerbach(bkn) Trotz einer couragierter Leistung stand der FC Edelsfeld beim Gastspiel in Haselmühl zum Schluss mit leeren Händen da. Mit einer knappen und unglücklichen 0:1-Niederlage trat der FC den Heimweg an. Nun wartet am Sonntag, 6. August (15 Uhr), auf das junge Team von Trainer Martin Dehling mit dem SV 08 Auerbach der nächste schwere Brocken.Die Gäste unterstrichen bereits im Auftaktspiel ihre Ambitionen auf einen vorderen Tabellenplatz und fegten Germania Amberg mit 5:1 förmlich vom Platz. Da in der vergangenen Saison die Partien zwischen beiden Teams hart umkämpft waren, darf auch im ersten Heimspiel der neuen Saison am Hahnenkamm ein temporeiches und offensiv ausgerichtetes Spiel erwartet werden.