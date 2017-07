Auftakt in der Fußball-A-Klasse Nord. Die DJK Amberg muss sich geschlagen geben, die SGS dagegen feiert ein Schützenfest.

Aufsteiger SGS Amberg startete mit einem 7:2-Kantersieg in die neue Saison. Im Duell der Absteiger behielt die Reserve der DJK Ammerthal mit 2:0 die Oberhand gegen Loderhof. Liga-Neuling Concordia Hütten verlor 0:3 in Gärbershof.DJK Amberg 0:3 (0:1) SG U.-PoppenrichtTore: 0:1 (34.) David Körmer, 0:2/0:3 (78./90.) Andreas Fischer - SR: Josef Schatz (SV Freudenberg) - Zuschauer: 70 - Gelb-Rot: (70.) Daniel Malewicz (DJK Amberg ).(ni) Die neuformierte DJK-Elf um Neutrainer Rainer Greger war einsatzfreudig und laufstark, allerdings nicht in der Lage, die Gästeabwehr ernsthaft in Gefahr zu bringen. So reichte der Spielgemeinschaft das konsequente Nutzen ihrer Torchancen, um zu einem ungefährdeten Auftaktdreier zu kommen. Der Platzverweis für DJK-Akteur Daniel Malewicz spielte den Gästen dabei sicherlich in die Karten.FC Kaltenbrunn 4:1 (0:1) SV M.-PoppenrichtTore: 0:1 (24.) Patrick Fuchs, 1:1 (52.) Lukas Oheim, 2:1 (63.) Taiwo Adelusi, 3:1 (65.) Lukas Oheim, 4:1 (86.) Tobias Kellner - SR: Wolfgang Amtmann (Grafenwöhr) - Zuschauer: 50.(cst) Mit einem hochverdienten Heimsieg startete der FCK erfolgreich in die Saison. Die gesamte Partie über waren die Hausherren klar überlegen. Dementsprechend überraschend war der Treffer von Patrick Fuchs zur Halbzeitführung für die Gäste. Rasch nach der Pause erzielte Lukas Oheim den längst überfälligen Ausgleich. Danach lief es bei den Hausherren. Taiwo Adelusi (63.), erneut Lukas Oheim (65.) sowie Tobias Kellner (87.) stellten den auch in der Höhe verdienten 4:1-Erfolg her.DJK Ammerthal II 2:0 (0:0) SV LoderhofTore: 1:0 (47.) Stefan Ehbauer, 2:0 (86.) Nico Kuhn - SR: Andre Hönig (Pommelsbrunn) - Zuschauer: 60.(rbaa) Das Spiel der beiden Absteiger aus der Kreisklasse Süd verlief zu Beginn ziemlich ausgeglichen, wobei sich die Platzherren mit zunehmender Spieldauer ein Übergewicht erarbeiteten. Allerdings konnte die DJK im ersten Abschnitt noch kein Kapital daraus schlagen. Gleich nach Wiederbeginn war es DJK-Angreifer Stefan Ehbauer, der einen Abwehrschnitzer der Gäste zur 1:0 Führung nutzte (47.). Weitere Großchancen der Pöllinger-Truppe blieben ungenutzt. Es dauerte bis zur 86. Minute ehe der quirlige Nico Kuhn seine Mannschaft mit dem entscheidenden 2:0 erlöste.FSV Gärbershof 3:0 (2:0) Concordia HüttenTore: 1:0 (35.) Simon Cholodov, 2:0 (43.) Alexander Sommer, 3:0 (84.) Andreas Filipov - SR: Gerd Söllner (Rieden) - Zuschauer: 35.(sgm) Einen gelungenen Auftakt feierte der neue Trainer Peter Hilburger mit seinem Team beim Sieg gegen die Gäste aus dem Nachbarlandkreis. Dabei waren es die erfahrenen Spieler Cholodov und Sommer, die mit ihren Toren die Weichen zum Sieg der FSV-Truppe stellten. Bei besserer Chancenverwertung hätte es leicht zu einem Debakel für die Hüttener werden können. Doch nur Filipov überwand kurz vor Ende erneut den Gästetorhüter.SGS Amberg 7:2 (3:1) SVL Traßlberg IITore: 1:0 (14.) Nikolaus Franz, 1:1 (21.) Wolfgang Gebhard, 2:1 (32.) Nikolaus Franz, 3:1 (41.) Eugen Baumbach, 3:2 (55.) Martin Hausmann, 4:2/5:2 (57./62.) Eugen Durban, 6:2 (64.) Alexander Triller, 7:2 (80.) Oleg Weinmeier - SR: Anton Münch (Amberg) - Zuschauer: 10.(gel) Wichtige Punkte für den Klassenerhalt schaffte die SGS gegen einen defensiven SVL, der über Konter auch seine Chancen hatte. In der zweiten Hälfte öffneten die Gäste die Abwehr, was es der SGS erleichterte einen Kantersieg einzufahren.FC Freihung 0:1 (0:0) SV Sorghof IITor: 0:1 (79.) Dominik Rudlof - SR: Anton Dötsch (Tremmersdorf) - Zuschauer: 70.(rth) In der ersten Hälfte hatte der FC die besseren Chancen, konnte aber keine verwerten. Klier köpfte an die Latte, auch die Gäste hatten einen Lattentreffer nach einem Freistoß. Nach der Pause kam Sorghof besser ins Spiel. Als der FC nach einer Verletzung in Unterzahl war, nutzten die Gäste ihre Überzahl und Rudlof schloss mit einem unhaltbaren Flachschuss ab. Kurz vor Ende hatte der FC noch die Chance auf den Ausgleich. Insgesamt war der Gästesieg nicht unverdient.