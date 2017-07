So hatte sich die SpVgg Ebermannsdorf den Saisonauftakt in der Fußball-Kreisklasse Süd nicht vorgestellt. Und auch Absteiger 1. FC Neukirchen erwischte es so richtig. Ein kurioses Spiel sahen die Zuschauer in Etzelwang.

Überraschend deutlich mit 6:1 besiegte der SV Raigering II die SpVgg Ebermannsdorf, obwohl er zur Pause noch hinten gelegen war. Die DJK Ursensollen startete mit einem 4:0-Auswärtssieg in Neukirchen. Das einzige Unentschieden gab es im Neulingsduell zwischen dem TuS Hohenburg und dem TSV Theuern. Fast noch eine Punkteteilung hätte es in Etzelwang gegeben. Dort führte Absteiger SVL Traßlberg zur Pause scheinbar sicher mit 4:0, musste dann aber doch noch gewaltig um den Sieg zittern.SV Raigering II 6:1 (2:1) SpVgg EbermannsdorfTore: 0:1 (6.) Alexander Roth, 1:1 (15.) Felix Schorner, 2:1 (43.) Alexander Egerer, 3:1 (60.) Christian Dowridge, 4:1 (64.) Philipp Götz, 5:1 (77.) Sergej Bernhardt, 6:1 (83.) Alexander Egerer - SR: Andy Jakesch - Zuschauer: 50.(gtha) Die ersatzgeschwächten Raigeringer setzten ein großes Ausrufezeichen. Verdient - auch in der Höhe - schenkten sie der SpVgg Ebermannsdorf ein halbes Dutzend Tore ein. Dabei kam der SVR schlecht ins Spiel. Die Bindung zum Mitspieler musste erst gefunden werden. Somit war der Rückstand auch nicht verwunderlich. In der Pause stellte Trainer Walter Witetschek das System um und schon lief es wie am Schnürchen. Das Ergebnis hätte höher ausfallen können, da zahlreiche Möglichkeiten liegen gelassen wurden.SV Köfering 2:0 (1:0) FC GroßalbershofTore: 1:0 (40.) Dominik Hüttner, 2:0 (47.) Andre Nimsch - SR: Adrian Kohn (FC Amberg) - Zuschauer: 75.(svk) Nach anfänglichem Abtasten und vielen ins Leere laufenden Kombinationen im Mittelfeld hatte Köfering Mitte der ersten Hälfte zwei Großchancen, Einmal rettete jedoch der Gästekeeper glänzend, ehe der Pfosten ein Tor für die Heimmannschaft verhinderte. Erst in der 40. Minute setzte sich Hüttner entscheidend durch und schob zum 1:0 ein. Kurz nach Wiederanpfiff war es dann Andre Nimsch, der nach einer tollen Einzelleistung die Führung ausbaute. In der Folgezeit begnügte sich der SVK hauptsächlich damit das Ergebnis zu verwalten und auch die Großalbershofer konnten keine entscheidenden Akzente mehr setzen.TuS Hohenburg 1:1 (1:1) TSV TheuernTore: 0:1 (17.) Jonas Forster, 1:1 (21.) Stefan Härtl - SR: Horst Gruber (SC Oberölsbach) - Zuschauer: 60 - Gelb-Rot: (63.) Sebastian Fruth (TSV Theuern).Zu Beginn gab es Chancen hüben wie drüben, den ersten Treffer erzielte Theuern. Hohenburg schüttelte sich kurz und griff weiter an. Mit Erfolg: Vier Minuten nach dem Gegentreffer erzielte Stefan Härtl den Ausgleich. Auch nach der Pause blieb es ein offener Schlagabtausch - mit den besseren Möglichkeiten für die Hohenburger.FC Neukirchen 0:4 (0:2) DJK UrsensollenTore: 0:1 (9.) Lukas Graml, 0:2/0:3/0:4 (20./55./65.) Thomas Kotzbauer - SR: Wolfgang Schwemmer (Auerbach) - Zuschauer: 152.(röt) Nach einem folgenschweren Ballverlust der Neukirchener erzielte Lukas Graml mit einem Schuss vom Strafraumeck die Gästeführung. Der FCN versuchte das Spiel in den Griff zu bekommen, doch ein Pass durch die Mitte erreichte Thomas Kotzbauer, der den Torwart umkurvte und zum 0:2 einschob. Die Gäste störten im Mittelfeld aggressiv aber fair den Spielaufbau des FCN. Ähnlich verlief die zweite Hälfte. Fehler der verunsicherten Neukirchener Elf ermöglichten zwei weitere Gegentreffer. Zunächst führte ein weiter Abschlag aus der Gästeabwehr zum 0:3, der Ball sprang über Abwehr und Torwart hinweg - und Kotzbauer schoss ein. Auch dem 0:4 ging eine Unstimmigkeit in der Abwehr voraus, die Kotzbauer aus allerdings abseitsverdächtiger Position erzielte.SV Hahnbach II 4:1 (4:1) SV KauerhofTore: 1:0 (18.) Michael Hefner, 2:0 (23.) Marcel Bauer, 2:1 (25.) Andreas Szell, 3:1 (42., Foulelfmeter) Michael Hefner, 4:1 (45.) Matthias Graf - SR: Andreas Basler (DJK Ehenfeld) - Zuschauer: 100.(dot) Vor allem in der ersten Hälfte dominierte die Heimelf klar den Spielverlauf. Nach der schnellen 2:0-Führung gelang den Gästen zwar der Anschlusstreffer, jedoch schien der Sieg der Hahnbacher nie in Gefahr. Kurz vor Ende der ersten Hälfte schnürte der SVH durch einen Doppelschlag den Sack zu. In der zweiten Hälfte verflachte die Partie zunehmend, was wohl auch an den hohen Temperaturen lag. Der Sieg hätte höher ausfallen können, aber die Hahnbacher vergaben ihre zahlreichen Chancen teils kläglich.SV Etzelwang 3:4 (0:4) SVL TraßlbergTore: 0:1 (9.) Eigentor Maximilian Scharr, 0:2 (18.) Sebastian Scharl, 0:3 (27.) Dennis Bunk, 0:4 (45.) Oliver Bühler, 1:4 (48.) Matthias Fenzel, 2:4 (68.) Jürgen Hartmann, 3:4 (89.) Eric Götzl - SR: Sebastian Reich - Zuschauer: 50.(csk) Die Hausherren begannen das Spiel desorientiert, Traßlberg konnte ohne große Gegenwehr sein Spiel aufziehen. In der 9. Minute dann auch noch ein Eigentor: SVE-Torhüter Maximilian Scharr hielt eine Ecke nicht fest und der Ball prallte unglücklich zum 0:1 ins eigene Tor. Die Etzelwanger kamen zwar punktuell zu Chancen, doch spielerisch hatten die Gäste das Heft in der Hand. In der 18. Minute gewann Sebastian Scharl ein Laufduell und brachte den Ball aus spitzem Winkel zum 0:2 unter. Zehn Minuten später segelte eine Freistoßflanke von Dennis Bunk vorbei an Freund und Feind direkt ins Tor zum 0:3. Kurz vor der Pause nutzte Oliver Bühler einen leichtsinnigen Ballverlust im Etzelwanger Mittelfeld aus und schob zum 0:4 ein. In der zweiten Hälfte besann sich der SV Etzelwang und verkürzte bereits zwei Minuten nach Wiederanpfiff durch einen Kopfballtreffer von Matthias Fenzel. Die Souveränität der Traßlberger schrumpfte, Etzelwang hielt jetzt gut dagegen. In der 68. Minute parierte der Gästetorwart eine Chance von Matthias Fenzel glänzend, gegen den Nachschuss von Jürgen Hartmann hatte er allerdings keine Chance, nur noch 2:4. Das Spiel wurde zusehends hektischer, der SVE wollte unbedingt weiter aufholen. Doch das gelang erst in der 89. Minute, als Spielertrainer Eric Götzl zum 3:4-Endstand traf.1. FC Schlicht 4:1 (2:1) SV IllschwangTore: 0:1 (4.) Bastian Englhard, 1:1 (7.) Norbert Braun, 2:1 (17.) Florian Weiß, 3:1 (53.) Dominik Obermeier, 4:1 (84.) Lukas Federer - SR: Gerd Rieß (Weidenberg) - Zuschauer: 120 - Besondere Vorkommnisse: (38.) Dominik Kuscuoglu (FCS) vergibt Foulelfmeter.(ct) Mit dem Auftaktsieg setzte der FCS noch ein schönes Ausrufezeichen hinter das gelungene Vereinsjubiläum an diesem Wochenende. Beide Teams legten trotz großer Hitze flott los und die Gäste nutzten ihre erste Chance nach guter Kombination zur Führung. Aber die Heimelf schlug schnell zurück, als Norbert Braun eine Ecke von Benjamin Hendel geschickt ins Tor abfälschte und zehn Minuten später Florian Weiß nach einem Kopfball-Pingpong im Gästestrafraum zur Schlichter Führung einköpfte. Diese auszubauen versäumte der FCS, als er kurz vor der Pause einen Foulelfmeter über das Tor setzte. So blieb das Spiel offen, denn auch die Gäste waren, angetrieben vor allem von Spielertrainer Alexander Heldrich, mit schnellen Kontern immer gefährlich. Nach der Pause allerdings wirkte Schlicht dann dominanter und kam auch zu weiteren Chancen. Dominik Obermeier sorgte relativ bald für die Vorentscheidung, als er am schnellsten reagierte und aus dem Gewühl heraus zum 3:1 einschoss. Einen fulminanten Schlusspunkt setzte schließlich noch Lukas Federer, der einen Abpraller außerhalb des Strafraums volley nahm und unhaltbar ins Netz wuchtete.