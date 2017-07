Auftakt nach Maß für den FV Vilseck, ein Satz mit "x" für den SV Freudenberg. Im Eröffnungsspiel der Fußball-Kreisliga Süd setzt der Bezirksliga-Absteiger ein Ausrufezeichen, Stürmer Stefan Liermann gleich drei. Die drei Aufsteiger lernen ihre neue Umgebung am Sonntag kennen, zwei in einem direkten Duell. Ein besonderes Spiel steigt in Rieden.

Acht Kilometer liegen zwischen Schmidmühlen und Rieden, in der vergangenen Saison trennte beide Nachbarvereine eine Liga. Jetzt ist der SVS wieder zurück - und gleich am ersten Spieltag (Sonntag, 30. Juli, 15 Uhr) zu Gast in Rieden. Neu in der Liga ist auch der TSV Eslarn, der zum Auftakt den Mitaufsteiger TuS Rosenberg erwartet.FV Vilseck 5:2 (3:0) SV FreudenbergTore: 1:0/2:0 (14./32.) Stefan Liermann, 3:0 (38.) Dennis Weidner, 3:1 (46.) Maximilian Reindl, 4:1 (51.) Daniel Dietrich, 4:2 (58., Foulelfmeter) Michael Schlegl, 5:2 (75.) Stefan Liermann - SR: Sergej Aleschko (Edelsfeld) - Zuschauer: 180(cke) Mit der ersten Chance des Spiels erzielte der Vilsecker Stefan Liermann mit einem wunderschönen Lupfer aus 20 Metern das 1:0. Danach flachte die Partie etwas ab, wobei sich keine Mannschaft Feldvorteile erarbeiten konnte. So dauerte es bis zur 32. Minute, ehe wiederum Liermann nach Hereingabe von Herbrich zwei Spieler überlupfte und auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Halbzeitpause schraubte Weidner mit einem flachen Schuss ins lange Eck das Ergebnis auf 3:0.Nach Wiederanpfiff kamen die Freudenberger hellwach aus der Kabine und verkürzten durch Maximilian Reindl auf 3:1. Wenig später traf Daniel Dietrich zum 4:1. Spannend wurde es noch einmal, als Mrosek den durchgebrochenen Wagner im Strafraum zu Fall brachte und Schlegl per Elfmeter auf 4:2 verkürzte. Doch Liermann beendete in der 75. Minute alle Hoffnungen der Freudenberger mit seinem dritten Treffer zum 5:2 nach einem Fehlpass.DJK Utzenhofen SSV Paulsdorf(aun) Beide Mannschaften duellieren sich schon des öfteren in der Kreisliga und die Spiele waren immer auf Augenhöhe. "Auf das Auftaktspiel haben wir uns in den letzten Wochen gezielt vorbereitet", betont DJK-Trainer Matthias Pfeiffer. Zu Beginn der zehnten Kreisligasaison in Folge für die DJK Utzenhofen ist im Wirlbach-Stadion trotz aller Euphorie Vorsicht geboten. Paulsdorf wird gleich zeigen, wie weit die Verantwortlichen der DJK Utzenhofen es zusammen mit Cheftrainer Pfeiffer in der Sommerpause verstanden haben, die Mannschaft in allen Bereichen zu verstärken.Aber auch der SSV Paulsdorf mit dem Neutrainer Sebastian Binner ist gut aufgestellt. Mit jungen, talentierten Spielern aus den eigenen Reihen und aus der näheren Umgebung geht der SSV den eingeschlagenen Weg weiter. Viel Luft nach oben ließ die Heimelf in den Vorbereitungsspielen, allerdings muss die Mannschaft in Zukunft ihre Torchancen besser nutzen und das Einzelspiel nicht übertreiben. Die Ergebnisse in der Vorbereitung zeigten, dass noch Verbesserungspotenzial vorhanden ist. Aber die vielen Verletzungen trüben die Zuversicht auf einen guten Saisonstart. Aktuell hat die DJK sechs Verletzte, zwei Urlauber und hinter einen weiteren Spieler steht ein Fragezeichen (SG DJK Utzenhofen/Ursensollen II - SV Breitenbrunn um 17.30 Uhr).ASV Haselmühl FC Edelsfeld(pme) Die Gäste mussten am Ende der vergangenen Saison in die Relegation um den Kreisligaerhalt und setzten sich mit einem 3:0-Sieg gegen den ASV Haidenaab durch. In der Saison 2016/17 mussten die Vilstaler eine 2:5-Heimniederlage einstecken, behielten aber in Edelsfeld mit 2:1 die Oberhand. Bei der bitteren Heimniederlage erzielte Simon Ströhl drei Tore und schoss die Haselmühler quasi im Alleingang ab. Auf ihn und seinen Sturmpartner Bastian Kölbel muss die ASV-Abwehr besonders aufpassen. Bei der Heimelf sind nach dem Weggang von Matthias Schmidt die Nachwuchsspieler gefordert. Mit Joel Lichtenfeld, Daniel Ibler und Andreas Hammerl sind einige Sturmtalente im Kader. In der Vorbereitung haben sich einige Spieler verletzt, und so muss Coach Olli Eckl auf Sebastian Nörl, Philipp Keilholz und Philipp Paintner verzichten (13.15 Uhr ASV II - FC Edelsfeld II).SC Luhe-Wildenau TSV KönigsteinDer Tabellenelfte der Vorsaison hat sich punktuell sehr gut verstärkt. Mit Benedikt Ertl sowie Philipp Feldmann holten die Königsteiner unter anderem zwei Spieler aus der Landesliga-Mannschaft des SV Sorghof. Beim SC Luhe-Wildenau war in der Vorbereitung noch Sand im Getriebe. Deshalb gibt sich Trainer Roland Rittner zurückhaltend, auch wenn er als Saisonziel den fünften Tabellenrang nennt. Zumindest kann die Heimelf wieder mit Andreas Igl, Sebastian Urban und Michael Gleißner, die verletzungsbedingt fehlten, sowie Urlauber Dominic Kummer planen. Daniel Regner steht nicht zu Verfügung, da er am Mittwoch am Knie operiert worden ist. Gespannte Blicke werden am Sonntag auch auf die Neuzugänge geworfen. Hier haben sich in der Vorbereitung besonders Benjamin Urban, Andre Bertelshofer, Lui Thannhäuser, Philipp Lindemann, Simon Heisig und Felix Schönberger hervorgetan.TSV Eslarn TuS RosenbergBedingt durch die lange Phase der Relegation fiel für den TSV Eslarn die Sommerpause kurz aus. Trainer Fabian Dimper ist aber insgesamt zufrieden mit der Vorbereitung. "Wir haben intensiv gearbeitet. Die Trainingsbeteiligung und die Testspielergebnisse waren positiv", sagt Dimper. Vor allem der Integration der jungen, nachrückenden Spieler galt ein Hauptaugenmerk. Mit dem TuS Rosenberg wartet ein Mitaufsteiger, der über eine sehr kompakte Mannschaft verfügt und mit dem Abstieg nichts zu tun haben sollte. Von daher ist es für den TSV Eslarn eine echte Standortbestimmung. Allerdings fehlen ausgerechnet zum Saisonstart wichtige Leistungsträger aus unterschiedlichen Gründen.1. FC Rieden SV Schmidmühlen(riw) FC-Trainer Oliver Ruschitzka war mit der Saisonvorbereitung rundum zufrieden. Seine Spieler zogen voll mit und die Ergebnisse in den Testspielen waren - auch gegen höherklassigere Teams - durchaus positiv. Spielerisch entwickelte sich das Team weiter und durch die Neuzugänge konnte der Kader erweitert und qualitativ gezielt verstärkt werden. Nach den anstrengenden Trainingseinheiten scharren die Jungs mit den Hufen und wollen ihre guten Leistungen zum Saisonauftakt in der Kreisliga bestätigen.So kommt der Derby-Kracher gegen den SV Schmidmühlen genau richtig. Schmidmühlen wird mit dem Elan als Kreisklassenmeister und Aufsteiger sicherlich selbstbewusst in Rieden auftreten. Hinzu kommt, dass der SVS sein letztes Testspiel gegen den Kreisligisten Ramspau mit 3:1 souverän über die Bühne brachte. Zusätzliche Spannung für die Fans beider Seiten garantiert die Tatsache, dass in beiden Teams Spieler stehen, die beim jeweils anderen Verein groß geworden sind und daher besonders heiß auf die Partie sind.SV 08 Auerbach Germania Amberg(sht) Der Auftakt beschert den Auerbachern gleich einen richtig schweren Brocken. Germania Amberg belegte in der vergangenen Saison Platz fünf und war damit Tabellennachbar der Bergstädter. Das letzte Punktspiel der vergangenen Saison bestritt man gegen Germania und musste eine klare 0:3-Niederlage einstecken. Das Heimspiel konnte Auerbach aber für sich entscheiden. Bei den Ambergern gab es einige personelle Wechsel. Nach dreijähriger Tätigkeit verließ Trainer Ficarra den Verein, und mit Jens Matthies hat nunmehr ein neuer Mann die sportlichen Zügel in der Hand. Auf Amberger Seite stehen weiteren vier Abgängen aber auch ebenso viele Neuzugänge gegenüber.Bei den Auerbachern waren die Leistungen in der Vorbereitung sehr unterschiedlich. Zuletzt zeigte die Mannschaft aber einen deutlichen Aufwärtstrend, auch wenn das Pokalspiel gegen Königstein nach 90 Minute unentschieden endete und man im anschließenden Elfmeterschießen den Kürzeren zog. Das Auerbacher Trainerduo hat vor dem ersten Spiel nahezu den gesamten Kader zur Verfügung und kann wohl die momentan stärkste Elf aufs Feld schicken. Anstoß ist am Sonntag um 17 Uhr.