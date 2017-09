Der Außenseiter FC Amberg kämpft im Bayernliga-Derby um jeden Zentimeter, der Favorit DJK Ammerthal bietet laut Trainer Jürgen Press vor knapp 900 Zuschauern am Sonntag ein "zahnloses Spiel" - und wird gnadenlos bestraft.

Völlig verdient gewann der FC Amberg das brisante Derby gegen die DJK Ammerthal, die einen rabenschwarzen Tag erwischte und alle Tugenden vermissen ließ, die notwendig sind, um am Ende erfolgreich zu sein. FC-Trainer Lutz Ernemann sprach nach der Partie von einem glücken Sieg, dem dritten in dieser Saison: "Es war ein offenes Spiel, es war nicht das Derby, wie es sich die Zuschauer wünschen. Da hat es etwas an der Rasse und Klasse gefehlt. Ich glaube auch, dass es daran liegt, weil beide Teams sich nicht in der Top-Verfassung befinden. Wir sind jetzt aber auf jeden Fall glücklich, die Mannschaft hat das auch verdient. Ein Grund ist, weil wir uns in schweren Tagen nicht zerfleischt haben, sondern solide weiter gearbeitet haben", so Ernemann.Entsprechend angefressen zeigte sich sein Trainerkollege Jürgen Press: "Den Namen Derby hat dieses Spiel über weite Strecken nicht verdient, es war für mich ein überaus zahnloses Spiel meiner Mannschaft. Da hat mir die Leidenschaft und das Miteinander gefehlt. Wir waren meilenweit von dem engagierten Auftreten paar Tage zuvor in Hof entfernt. In der zweiten Halbzeit wurde es zwar etwas besser, aber wir haben zweimal gepennt und sind von der jungen Amberger Mannschaft gnadenlos bestraft worden."Es lief praktisch vom Anstoß weg nicht viel zusammen für Ammerthal, die einen überaus biederen und teilweise überheblichen Auftritt ablieferte. Umso überraschender die Führung durch Friedrich Lieder, der ein Zuspiel von Max Zischler mit etwas Glück zum 0:1 nutzte (16.). Wer geglaubt hätte, diese Führung würde die Gäste beflügeln, sah sich getäuscht, denn nur fünf Minuten später sorgte Jan Fischer mit einem sehenswerten Distanzschuss für den Ausgleich. Ammerthal dagegen weiter mit kaum nennenswerten Aktionen im Spiel nach vorne, man leistete sich leichtfertige Ballverluste und ungewohnt viele Fehlpässe, so dass FC-Schlussmann Maximilian Bleisteiner so gut wie nie gefordert wurde. Wenn Gefahr im Verzug, dann nur bei Standardsituationen. Es dauerte bis zur 48. Minute, ehe sich den Ammerthalern die erst zweite heraus gespielte Chance bot, die aber Tom Abadjiew nicht nutzen konnte. Im direkten Gegenzug war es Florian Fruth, der nur haarscharf an einer Hereingabe von Popp vorbei rutschte. In der 54. Minute dann wieder ein Lebenszeichen von der DJK, als Bleisteiner einen Schuss von Tobias Laurer gerade noch ans Lattenkreuz lenkte. Der FC Amberg gefiel durch beherzten Einsatz, es wurde um jeden Zentimeter Boden gekämpft. Ein Attribut, das die Gäste gänzlich vermissen ließen, wenngleich die Amberger in der 77. Minute erneut Glück hatten, als Egeter mit einem Kopfball nur den Querbalken traf.In der Folge bettelte die DJK förmlich um den zweiten Treffer der Amberger. Mehrmals brannte es lichterloh im DJK-Strafraum, lediglich Schlussmann Marcel Schumacher behielt den Durchblick und bereinigte einige brenzlige Situationen.Es lief die 85. Minute, als die Elf von Jürgen Press die Quittung für diese leblose und biedere Vorstellung bekam: Jan Fischer sorgte nach einen Stellungsfehler in der Defensive mit einem nicht unhaltbar scheinenden Schuss von der Strafraumgrenze für Jubelstürme beim FC Amberg. Die DJK probierte es zum Schluss mit der Brechstange, warf alles nach vorne und hatte hier auch noch mehrmals die Gelegenheit, zumindest noch einen Punkt zu ergattern, doch Bleisteiner behielt den Überblick und reagierte mehrmals prächtig. In der Nachspielzeit war es Sebastian Schulik, der einen Konterangriff zum Endergebnis von 3:1 abschloss.

FC Amberg: Bleisteiner - Helleder, Kühnlein, Gömmel - Fischer, Florek, Haller (62. Kojic), Keilholz, Tischler, Fruth (75. Schulik) - Popp (91. Stellmach)

Wir haben uns in schweren Tagen nicht zerfleischt, sondern solide weiter gearbeitet. Lutz Ernemann, Trainer des FC Amberg

DJK Ammerthal: Schumacher - Stauber, Zitzmann, Wendl, Mandula - Zischler, Krazmarczyk, Lieder - Abadjiew, Jonczy (46. Egeter), Laurer (75. Chakir)Tore: 0:1 16.) Friedrich Lieder, 1:1/2:1 (21./85.) Jan Fischer, 3:1 (90.) Sebastian Schulik - Zuschauer: 867 - SR: Florian Fleischmann (Burglengenfeld)