Jubel pur bei den U17-Fußballerinnen des FC Bayern München: Mittendrin Laura Donhauser, die auch für die U15-Bezirksoberliga-Mannschaft des FC Amberg spielt.

München/Amberg. Denn die Juniorinnen der Münchener um Trainerin Carmen Roth sicherten sich am Samstag im Aschheimer Sportpark vor über 700 Zuschauern mit einem 2:1 (2:0)-Erfolg gegen Turbine Potsdam nach 2014 wieder die Deutsche Meisterschaft. Für die 16-jährige Stürmerin, die von ihrem Trainer Jürgen Liebl und weiteren FCA-Fans unterstützt wurde, einer der bisher größten Erfolge in ihrer noch jungen Karriere. "Laura stand in der Anfangsformation der Münchener und hat 80 Minuten durchgespielt. Wir sind mächtig stolz auf sie", sagte Liebl, der die FCA-Abordnung, die per Kleinbus nach Oberbayern gereist war, anführte. "Sie zeigte enorm viel Laufbereitschaft, sie hat im Finale eine ganz tolle Leistung hingelegt", so der Amberger U15-Trainer.Als Schiedsrichterin Miriam Schweinefuß nach etwas mehr als 80 Minuten abpfiff, war der Jubel auf und neben dem Platz riesengroß.Laura Donhauser (16), die auch zum U16-Kader der deutschen Nationalmannschaft gehört und regelmäßig in der Bayernauswahl zum Einsatz kommt, erhielt 2016/17 das Zweitspielrecht und kickt seit September 2016 für den deutschen Rekordmeister aus München. Dort kam sie in der abgelaufenen Saison in der U17-Bundesliga Süd zu zwölf Einsätzen, in denen sie drei Treffer markierte.Für den FC Amberg lief sie parallel dazu 14 Mal in der Bezirksoberliga auf und schoss dabei fünf Tore. Donhauser gilt nach Nationalspielerin Sara Däbritz aus Ebermannsdorf, die ja ebenfalls in der Frauen-Bundesliga für den FC Bayern München aufläuft, als das nächste große Talent aus der nördlichen Oberpfalz.