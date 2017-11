Die Kraftsportler des AC Amberg waren in starker Besetzung bei den von der SG Randersacker ausgerichteten deutschen Meisterschaften im Bankdrücken am Start. Schwer hatte es Danny Naber in der Klasse Aktive bis 83 kg Körpergewicht. Er versuchte nach gedrückten 170 Kilogramm mit 202,5 noch an die Spitze aufzuschließen, hatte aber gegen die Konkurrenten aus Schweinheim (212,5 kg) und Eberswalde (245) keine Chance. Dennoch durfte er sich die Bronzemedaille um den Hals hängen lassen. Eine Medaille erkämpfe sich auch Tilman Märtl. Mit einer Leistung von 90 kg wurde er bei den Junioren, ebenfalls in der Gewichtsklasse bis 83 kg, Zweiter.

Stolz auf sich und ihre Leistungen dürfen Maximilian Kleber und Petra Tschirsky sein. Diese drückte bei den Ü-40-Damen 75 Kilogramm und wurde damit deutsche Meisterin 2017. Deutscher Jugendmeister wurde Kleber. Sicher mit zwei Zentner beginnend steigerte er sich in der Klasse bis 93 kg auf 140 kg. Abschließend versuchte er sich sogar noch an den 155 Kilogramm. Die waren allerdings zu schwer, er aber für Max Glock aus Friedrichshafen zu stark. Dieser musste sich mit einer Differenz von knapp 30 Kilogramm zum Heber des AC Amberg geschlagen geben. Trainer Wolfgang Fuchs war sehr zufrieden, dass sein ACA zum Jahresende hin nochmals so eine gute Ausbeute machte.