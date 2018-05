Die 64 bayerischen DFB-Stützpunkte öffnen am Montag, 7. Mai, für alle interessierten Trainer ihre Pforten und zeigen neue Trainingsinhalte, die sich aus den aktuellen Trends des Spitzenfußballs ergeben haben und folglich auch für jede Mannschaft und jeden Trainer von Interesse sein müssten. Für die Region Amberg findet der DFB-Infoabend auf dem Sportgelände des TSV Theuern (Steinhauserstraße 20 in 92245 Kümmersbruck) statt. Beginn ist um 18 Uhr. Bei einer Demotrainingseinheit mit den Spielern des DFB-Stützpunktes zeigen die Stützpunkttrainer attraktive Spiel- und Übungsformen zum Thema "Basics des 1 gegen 1 - Angreifer mit dem Rücken zum Tor" auf. Nach der Praxis werden die Trainingseinheit und das Thema theoretisch nachbereitet und diskutiert. Die Teilnehmer erhalten Unterlagen, in denen alle Spielformen und weitere Aspekte für ein attraktives und zielgerichtetes Fußballtraining zu diesem Thema aufgeführt sind.