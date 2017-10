Am Sonntag war der Ex-Regionalligist und Tabellenführer der Bayernliga Mitte, die Fibalon Baskets Neumarkt, zu Gast in Amberg und erwies sich als zu stark. Im ersten Viertel gelang es dem Aufsteiger, durch konzentrierte Verteidigung mit den Neumarktern mitzuhalten. Das erste Viertel endete 14:16 und machte den rund 100 Zuschauern Hoffnung auf eine mögliche Überraschung. Im zweiten Viertel zeigte sich jedoch schnell, dass diese wohl ausbleiben wird. Die Neumarkter punkteten ein ums andere mal, egal ob durch Fast Breaks oder von der Drei-Punkte-Linie und so stand es zur Halbzeit 22:41. Auch im dritten Viertel gelang es den Mannen um Trainer Temo Reichinger nicht, die starke Abwehr der Neumarkter dauerhaft unter Druck zu setzen (37:66). Im Gegenteil, die eigene Abwehr offenbarte deutliche Schwächen und ließ die Neumarkter vor allem unter dem Korb zu Punkten kommen. Nach mehreren knappen Niederlagen war der Endstand dieses Spiels deutlich mit 48:94 und die Basketballer des TV Amberg warten weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg, welchen sie am kommenden Samstag in Augsburg schaffen wollen.

TV Amberg: Andreas Reindl (14 Punkte), William Stockdale (10), Josh Thrower (9), Manuel Gutierrez (6), Shaquille Colter (4), Johny Neal (3), Kevin Ströhl (2), Oleksandr Gvianidze, Patrick Laramy