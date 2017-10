Erstes Spiel in der Bayernliga, erste Niederlage: Die Basketballer des TV Amberg legten mit 59:74 gegen den TV Dingolfing einen Fehlstart hin. Die Kulisse mit rund 100 Zuschauern in der triMAX-Halle war gut, das Spiel nicht. Zu nervös agierte die Aufstiegsmannschaft von Trainer Temo Reichinger. Ihr unterliefen zu viele Fehlpässe, auch die Abwehr stand nicht sicher. Zudem gelangen zu wenige Rebounds unter den Körben. Bis zum 31:31 im zweiten Viertel hielt der TV Amberg mit, dann zogen die Niederbayern davon. Hier setzt Patrick Laramy, der eine starke Partie bot, zum Sprungwurf an. TV Amberg: Andreas Reindl (16 Punkte), Kevin Ströhl (12), Shaquille Colter (11), Patrick Laramy (6), Jay Neal (6), Alexander Gvianidze (2), Josh Thrower, (2) Martin Lindner, Kenneth Fuggett. Bild: ref