Es ist wieder Derby-Zeit in der Basketball-Bayernliga: Der TV Amberg erwartet am Sonntag, 22. Oktober, um 16 Uhr in der triMAX-Halle eine weitere Oberpfälzer Mannschaft. Zu Gast bei dem Team um Center Kevin Ströhl (im Bild im hellen Trikot) ist der Regionalliga-Absteiger aus Neumarkt. Keine leichte Aufgabe, doch Mannschaft und Trainer Temo Reichinger sind nach der knappen Niederlage gegen den ASV Cham (70:73) heiß auf den ersten Sieg. Bild: Ziegler