Kracher in der Basketball- Bayernliga: Der TV Amberg empfängt am Samstag, 11. November, um 18 Uhr in der triMAX-Halle den ungeschlagenen TSV Schwandorf. TV-Trainer Temo Reichinger sieht trotz fehlender Siege "eine klare Aufwärtstendenz". Auch Kapitän Andreas Reindl (am Ball) spricht von einer erkennbaren Verbesserung beim Bewegen des Balles und in der Verteidigung. Die Basketballer des TV Amberg sind heiß auf ihren ersten Sieg und wollen den Schwandorfern ihre erste Saisonniederlage zufügen. Bild: zg