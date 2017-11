Mit 15 Punkten liegen die Basketballer des TV Amberg im dritten Viertel gegen den Post SV Nürnberg schon zurück, und alles deutet auf die nächste Niederlage in der Bayernliga hin. Dann kommt ein furioses Finale in den letzten zehn Minuten.

Oft waren sie knapp dran, verloren nur mit drei oder vier Punkten - doch jetzt hat es geklappt: Eine Aufholjagd bescherte den Ambergern um Trainer Temo Reichinger den ersten Sieg mit 83:79.Die Amberger mussten verletzungsbedingt auf Shaquille Colter, Josh Thrower und Patrick Laramy verzichten, konnten aber zum ersten Mal auf ihren Neuzugang Sergej Hacksteder bauen. Und sie hielten im ersten Viertel besonders durch ihre pfeilschnellen Amerikaner William Stockdale und Johny Neal mit. Das erste Viertel endete 18:19 für die Gäste.Die Nürnberger kamen immer besser in Fahrt, und so war es besonders Defensivspezialist Sergej Hacksteder gedankt, dass der Rückstand zur Halbzeit nur acht Punkte betrug (34:42).Die rund 100 Zuschauer bekamen ein spannendes Spiel und im dritten Viertel sogar einen Dunking von Kapitän Andreas Reindl zu sehen. Aufbauspieler Alexander Gviandze verstand es, das Tempo des Spiels je nach Situation zu bestimmen und den freien Mann zu finden.Kevin Ströhl und besonders Manuel Gutierrez entschieden wichtige Reboundduelle am Brett für sich und punkteten für den TV. Trotz aller Bemühungen lag der Aufsteiger am Ende des dritten Viertels 53:59 zurück und geriet danach durch einige Fehler im Aufbau sogar mit 15 Punkten in Rückstand. William Stockdale störte dann immer wieder den gegnerischen Aufbauspieler und er kam durch die daraus resultierenden Fastbreaks zu entscheidenden Punkten. Ein Dreier von Kapitän Andreas Reindl bescherte den Ambergern die erste Führung zum 67:66.Nervenaufreibend die letzte Minute, als Amberg mit zwei Punkten führte und Nürnberg im Ballbesitz war. Aber Stockdale luchste dem Gegner den Ball ab und machte den Vier-Punkte-Vorsprung perfekt, der durch konzentrierte Verteidigung und auch dank der lautstarken Unterstützung der Zuschauer bis zum Ende bewahrt wurde. "Jetzt hat es endlich geklappt mit dem ersten Sieg. Die Jungs haben sich den auch verdient, denn wir waren in den letzten Spielen immer knapp dran," sagte Trainer Reichinger erleichtert.TV Amberg: Stockdale (32), Reindl (16), Gutierrez(16), Neal (8), Ströhl (6), Hacksteder (5), Gvianidze