Die Bayernliga-Basketballer des TV Amberg (links Aleksandr Gvianidze) starten am Samstag, 20. Januar, gegen den TSV Treuchtlingen in die Rückrunde. Das Hinspiel verloren die Amberger, waren damals jedoch nur zu sechst. Trainer Temo Reichinger hat Vertrauen in sein Team und ist sich sicher, "dass die Liga gehalten werden kann. Wir haben gut trainiert und die Neuzugänge in die Spielsysteme integriert." Auch Kapitän Andreas Reindl ist zuversichtlich: "Die Pause tat gut, wir sind heiß auf die Rückrunde, in der wir endlich auf einen tiefen Kader bauen können." Beginn ist um 17 Uhr, ausnahmsweise in der Halle des Erasmus-Gymnasiums. Bild: ref