Die Basketballer des TV Amberg warten weiterhin auf den ersten Sieg in der Bayernliga. Nach mehreren knappen Niederlagen, bei dem sie stets über lange Strecken geführt hatten, erwarten sie am Samstag, 25. November, um 19.30 Uhr in der triMAX-Halle den Post SV Nürnberg. Trainer Temo Reichinger vertraut auf das Potenzial seiner Mannschaft: "Wir können in der Liga mithalten, was wir gegen den Tabellenzweiten Schwandorf gezeigt haben." Auch Kapitän Andreas Reindl (Bild) ist zuversichtlich: "Der Knoten muss endlich platzen, wir dürfen bei knappem Spielstand nicht in Hektik verfallen und müssen ruhig Teambasketball spielen, dann wird das mit dem ersten Sieg klappen." Bild: Ziegler