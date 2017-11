Ohne die Mitarbeiter in den verschiedensten Funktionen wären die Sportvereine nicht überlebensfähig. Dies gebührend auszuzeichnen galt es für den Bayerischen Fußballverband Bezirk Oberpfalz, der hierzu am Sonntag zum "Tag des Ehrenamts" in den König-Rupprecht-Saal des Landratsamts Amberg-Sulzbach eingeladen hatte.

Die Geehrten aus dem Raum Amberg-Sulzbach Helga Meisl SV 08 Auerbach



Helga Meisl trat 2001 in die Abteilung Kinderturnen in den SV 08 Auerbach ein. Als im Jahr 2008 für die Sparte Gymnastik eine Abteilungsleiterin gesucht wurde, übernahm sie auch diese Aufgabe Mit neuen Impulsen wie Rückenfit-Kursen ,Jazzgymnastik und Aqua Fit gewann sie neue Mitglieder.



Stefanie Fink-Gradl FC Schlicht



Im Vorschulalter kam Steffi Fink mit dem Fußball in Berührung, meist war dies für sie jedoch sehr schmerzhaft - aus ihren Brüdern wurden gestandene Zweitliga-Profis. Über verschiedene Jugend- und Mädchenmannschaften kam sie in das Landesligateam des 1. FC Schlicht und war dort Führungsspielerin. Als Physiotherapeutin stellt sie ihr Erfahrung allen Mannschaften zur Verfügung.



Hans Falk DJK Ehenfeld-Massenricht



Hans Falk ist seit 1967 (dem Vereinsgründungs-Jahr) Mitglied bei der DJK Ehenfeld-Massenricht. Er war aktiver Jugend- und Seniorenspieler und wurde für 600 Spiele im Seniorenbereich geehrt. Von 1980 bis 2013 war er mit kurzen Unterbrechungen Jugendtrainer. Von 1993 bis 1999 war er Spartenleiter der Reservemannschaft und von 2004 bis 2014 Schriftführer. Weiterhin ist Hans Falk als Zeugwart für seinen Verein tätig.



Rainer Glaser TSV Kümmersbruck



Reinhardt Glaser ist seit dem 1. Juli 1982 bei dem TSV Kümmersbruck in verschiedenen Funktionen tätig. Von 1982 bis 1998 war er 1. Spartenleiter. Von 1996 bis 1999 war er noch C-Jugend-Trainer. Jahrelang half er in dieser Zeit seiner Frau im Kiosk auf dem Sportplatz. In der schwierigen Lage des TSV Kümmersbruck übernahm er 2011 wieder den Spartenleiterposten, den er bis heute innehat. Seit 35 Jahren ist er Mitglied beim TSV Kümmersbruck.



Hans Prechtl SV Michaelpoppenricht



In seiner Funktion als erster Kassier zeigt er ein überragendes Engagement, absolute Zuverlässigkeit aber auch Kreativität und Einfallsreichtum. Zu seinem Aufgabengebiet gehört die Vorbereitung und Durchführung der Christbaumversteigerung, die für den Verein eine Grundlage ist. Ob Herbstfest, Ferienprogramm, der Stundenlauf des Lauftreffs - Hans Prechtl ist stets zur Stelle.



Werner Übler SV Illschwang



Ein Leben für die Fußballjugend, so könnte man das Wirken von Werner Übler bezeichnen. 39 Jahre bekleidete er Trainerämter von der G-Jugend bis zu den A-Junioren. Nebenbei übte er über 20 Jahre das Amt des Platzwartes aus. In den jüngeren Jahren spielte er in der ersten Mannschaft, später in der AH und über 20 Jahre ist er Schiedsrichter für den SV Illschwang.



Raimund Weiß FV Vilseck



Raimund Weiß ist seit vielen Jahren der Motor im Jugendbereich des FV Vilseck. Er fungiert nicht nur als Trainer, sondern ist zugleich meist Betreuer und vor allem Organisator. Er unterhält ausgezeichnete Kontakte zum Kindergarten in Vilseck. Raimund Weiß organisiert jedes Jahr ein großes G-Junioren-Hallenturnier, unternimmt mit den Kindern Nachtwanderungen, Zeltlager und organisiert Elter-Kind-Fußballspiele. So hat er mehr als 100 Kinder zum Fußball gebracht. Auch zu Kindern mit Migrationshintergrund stellt er Kontakt her wie zu amerikanischen Kindern.

Bezirksvorsitzender Thomas Graml freute sich, dass neben zahlreichen Ehrengästen 39 ehrenamtlich Tätige der Fußballkreise Regensburg, Amberg/Weiden, Cham/Schwandorf erschienen waren, die er mit Urkunden und DFB-Uhren auszeichnen durfte. Die Geehrten haben in unterschiedlichen Funktionen als Vorstandsmitglieder, Abteilungsleiter, Sportwart, Übungsleiter oder Platzwart ihrem Verein über Jahre hinweg treue Dienste geleistet."Es gibt so viele Dinge, die man nicht mit Geld bezahlt, wohl aber mit einem Lächeln, einer Aufmerksamkeit, einem Danke, das hat schon der belgische Kardinal Suenens erkannt", eröffnete Graml den Ehrentag. Auch der Bayerische Fußball-Verband sagt seit 22 Jahren alljährlich beim "Tag des Ehrenamts" im Fußballbezirk Oberpfalz zahlreichen Vereinsmitarbeitern ein Dankeschön für ihr langjähriges Engagement. "Heute zeichnen wir diese ,guten Geister' unserer Fußballvereine mit dem "Lebens-Oscar" in Form von DFB-Uhr und Urkunde aus", so Graml.Doch abgesehen von besonderen Ehrentagen solle man sich immer wieder bewusstmachen, was ehrenamtliche Tätigkeit für unsere Gesellschaft und das Vereinsleben bedeutet. Die Tätigkeit der fleißigen Helferinnen und Helfern, die von ihrem Wirken häufig nicht viel Aufhebens machen, sollten öfters ins Scheinwerferlicht gerückt werden."Euer Einsatz schafft aber auch einen enormen Gewinn an Lebensqualität in unserer Gesellschaft und sichert die Zukunft der Sportvereine", dankte Graml. "Durch eure Arbeit wird im Verein was bewegt. Ihr sorgt durch euer Engagement in vielfältiger Art und Weise, dass was bewegt wird, sei es, auf dem Gebiet der Organisation, der Vereinsführung, der Dienstleistung oder der Finanzen. Eure ehrenamtliche Mitarbeit braucht nicht bezahlt werden, sie wäre und ist unbezahlbar."