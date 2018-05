Sondertraining für Bayernauswahlspieler mit Landescoach Dominic von Känel auf der neuen Beachvolleyball-Anlage - Ziel Bundespokal

Die neue Beachvolleyball-Anlage mit vier Feldern im Sportpark am Schanzl hat sich inzwischen sogar bis München rumgesprochen. Der für die jugendlichen Bayernauswahlspieler im Beachvolleyball zuständige Landestrainer Dominic von Känel nutzte gleich die Gelegenheit, um ein Training für Kaderspieler der Bayernauswahl im Amberger Sand abzuhalten.Dem guten Kontakt von Roy Nanka ist es zu verdanken, dass die Mädchen und Jungs der Bayernauswahl aus der Region in den Genuss eines Sondertrainings kamen und sich dort für die Auswahl empfehlen konnten. Für den Bundespokal, quasi der deutschen Meisterschaft im Jugendbereich, die alljährlich Mitte Juli in Damp an der Ostsee stattfindet, heuer mit dem Jahrgang 2002, muss der Auswahltrainer die Besten in Bayern finden, die dann für das Bundesland an den Start gehen. Aus der Region können sich bei den Mädchen Lena Meier (SV Hahnbach) und bei den Jungs die beiden Amberger Marco Nanka und Julian Zoll berechtigte Hoffnungen machen, zumindest zum engeren Kreis der Bayernauswahl zu zählen.Eine Woche vor dem Bundespokal, am 7. Juli, findet die bayerische Meisterschaft für den Jahrgang 2002 statt. Spätestens da wird sich entscheiden, wer beim Bundespokal die bayerischen Farben vertritt. Austragungsort ist die Beachanlage in Schnaittenbach, auf der schon mehrmals überregionale Meisterschaften stattfanden. Positiv für die drei Auswahlspieler der Region ist, dass sie quasi Heimvorteil haben.Auch auf der neuen Beachanlage des VC Amberg wird in diesem Jahr eine Meisterschaft ausgerichtet. Am 16. Juni werden hier die Oberpfalzmeister in der Altersklasse U 17 (Jahrgang 2002 und jünger) ermittelt. Am 23. Juni erfolgt dann die offizielle Einweihungsfeier der neuen VC-Anlage an der Werner-von-Siemens-Straße.