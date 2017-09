Der Trainer ist nervös, der Kapitän zuversichtlich: Für die Basketballer des TV Amberg beginnt das ungewisse Abenteuer Bayernliga. Und da gibt's nur ein Ziel.

"Wir wollen unbedingt die Klasse halten", sagt Trainer Temo Reichinger vor dem Auftakt am Samstag, 30. September, um 17 Uhr gegen den TV Dingolfing. Gespielt wird erstmals in der triMAX-Halle, denn die Sporthalle des Erasmusgymnasiums ist nicht bayernliga-tauglich.Zwölf Mannschaften treten in der Bayernliga Mitte an, davon fünf aus der Oberpfalz - ein Novum in der langjährigen Geschichte: Das liegt an den beiden Regionalliga-Absteigern Regensburg Baskets und Fibalon Neumarkt. Dazu kommen der ASV Cham, TSV Schwandorf sowie der Aufsteiger aus Amberg.Aus Schwaben ergänzt der TSV Gersthofen, der als Drittplatzierter der Bezirksoberliga den Aufstieg schaffte, das Feld. Zwei weitere Absteiger aus der Regionalliga sind der Post SV Nürnberg und die Schanzer Baskets Ingolstadt aus Oberbayern. Der TuSpo Heroldsberg, TV Dingolfing, TV 1847 Augsburg und VfL Treuchtlingen II komplettieren das Dutzend.Heroldsberg und Augsburg werden von den meisten Trainern als die Favoriten eingestuft, neben den vier Ex-Regionalligisten. "Die haben alle das Potenzial, sofort wieder aufzusteigen", sagt Spielertrainer Sebastian Fischer vom TSV Schwandorf. Und Kevin Decker vom ASV Cham glaubt, dass die Liga in dieser Saison deutlich stärker ist als vergangenes Jahr.Da kommt mit dem TV Dingolfing womöglich nicht der schwerste Gegner zum Auftakt nach Amberg, denn die Niederbayern haben erst im letzten Spiel 2016/17 den Klassenerhalt geschafft. "Trotzdem bin ich nervös", sagt Temo Reichinger. "Amberg hat noch nie in dieser Liga gespielt, wir wissen überhaupt nicht, was uns erwartet." Sein Kapitän Andreas Reindl dagegen strahlt Zuversicht aus: "Wir sind konditionell gut drauf und brauchen uns nicht zu verstecken." Obwohl mit William Stockdale, der kurzfristig mit der US-Army auf einer Übung weilt, und mit Manuel Gutierrez aus privaten Gründen zwei wichtige Spieler fehlen werden.