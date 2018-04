Die Hoffnung auf den direkten Klassenerhalt lebt bei der SpVgg SV Weiden - dank eines 1:0-Siegs im Oberpfalz-Derby beim FC Amberg am Samstagnachmittag. Das erlösende Siegtor für die Weidener erzielte der eingewechselte Michael Busch erst in der 87. Spielminute.

Während der FC Amberg als Absteiger so gut wie feststand, war der Druck für die SpVgg SV Weiden umso höher. Für die Mannschaft musste ein Sieg her, um noch eine Chance auf den direkten Klassenerhalt zu haben. "Wir brauchen drei Punkte, um noch im Rennen zu bleiben. Wir müssen das Spiel in Amberg als ein Derby annehmen und dagegenhalten", sagte Interimstrainer Florian Schrepel (SpVgg SV Weiden) vor dem Spiel. Doch es war auch klar, dass der SpVgg in Amberg nichts geschenkt würde.Die erste Spielhälfte der Begegnung blieb ohne Tore. Nach 50 Minuten pfiff Schiedsrichter Philipp Eckerlein zur Halbzeitpause. Auch in der zweiten Hälfte blieben beide Mannschaften lange ohne Tor. Doch in der 87. Minute gelang der SpVgg Weiden der Führungstreffer durch den eingewechselten Michael Busch (31). Fünf Minuten später war Schluss.Die SpVgg SV Weiden bleibt damit zwar auf Tabellenplatz 14. Doch das Team konnte den Abstand auf den DJK Don Bosco Bamberg auf dem rettenden Platz 13 auf zwei Zähler verkürzen. Allerdings spielen die Bamberger erst morgen.61. Minute Ondrej Brusch (SpVgg SV Weiden), 61. Martin Popp (FC Amberg), 68. Minute Benjamin Werner (SpVgg SV Weiden).250Bleisteiner (22), Plößl (25), Helleder (4), Tischler (15), Gömmel (17), Spieß (5), Stadler (8), Keilholz (7), Florek (6), Wild (19) Fruth (16), Popp (11), Schulik (9).Schmidt (29), Rupprecht (4), Polom (5), Wildenauer (7), Scherm (11), Hajek (12), Hebenbart (18), Brusch (19), Kavalir (20), Werner (33), Heinl (39).