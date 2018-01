Spannende Spiele, knappe Ergebnisse und trotz des Wettkampfcharakters durchwegs faire Partien - das kennzeichneten die Tennis-Bezirksmeisterschaften der Jugend. Und eine kleine Überraschung.

Amberg/Weiden. Bei der U18 weiblich kämpften die an Nummer 1 gesetzte Amelie Zademack vom TC Rot-Blau Regensburg, Jana Geyer und Julia Krieger (beide TC Amberg am Schanzl). Zademack setzte sich gegen Geyer mit 6:3 und 6:2 durch und rang dann Krieger mit 6:7, 6:0 und 10:7 nieder, was die Bezirksmeisterschaft bedeutete. Vizemeisterin wurde kampflos Geyer.Ebenso einen Favoritensieg gab es bei den U16-Junioren. Der Topgesetzte Calvin Söldner (TC Rot-Blau Regensburg) gewann all seine Matches und somit den Titel. Der Regensburger siegte gegen Benedikt Kaiser (TC Amberg am Schanzl) mit 6:0, 6:0, gegen Raffael Schlagenhaufer (TC Kümmersbruck) mit 6:0, 6:0, gegen Nico Dieß (TC Rot-Blau Regensburg) mit 6:0, 6:1 und gegen die Nummer 2, Tristan Neumann (TC Amberg am Schanzl) mit 6:4 und 6:0. Neumann sicherte sich den zweiten Rang durch das 7:5 und 6:2 gegen Kaiser.Nachdem bei der U14 weiblich Spitzenspielerin Zoe Ruppert (TC Amberg am Schanzl) verletzungsbedingt nicht auflaufen konnte, sicherte sich Dasya Prihantoro (TC Rot-Blau Regensburg) den Titel 2018.Stark besetzt war die männliche U14-Konkurrenz, in der mit Nicolas Zademack (TC Rot-Blau Regensburg), Arne-Magnus Knott (TB/ASV Regenstauf), Noah Voller und Marco Dotzler (beide TC Schanzl) die vier topgesetzten Akteure aufliefen. Das Finale gewann Zademack mit 6:7, 6:0 und 11:9 gegen Knott.In der Nebenrunde überraschte Benedikt Müller (Rot-Weiß Amberg) mit 6:1 und 6:1 im Finale gegen den Topgesetzten Jonas Fahrnholz vom TC Schanzl.Bei der U12 weiblich ließ Lou Dettenwanger (TC Schanzl) keinerlei Zweifel aufkommen. Sie hatte gegen Anna Kandlbinder (TSV Kareth-Lappersdorf) beim 6:0 und 6:0 ebenso keine Mühe, wie beim 6:0 und 6:0 gegen Sophia Scherebko (TC Schanzl). Die Partie gegen Maya Kullmann (TG Neunkirchen) gewann sie dann kampflos.In der U12 männlich holte sich Christopher Schloßmann (TC Rot-Blau Regensburg) den Titel.In der U10 männlich waren in Grupe 1 drei Akteure punkt-, satz- und spielgleich: Moritz Schloder (TC Schanzl) hatte nach seinen Siegen gegen Louis Pautsch von der TG Neunkirchen (kampflos) und gegen Nico Aures vom TC Kümmersbruck (3:5, 2:4, 5:10) glücklich die Nase vorne. In der Gruppe 2 setzte sich Marcel Zwetzig (TG Neunkirchen) sicher durch, ihm folgte Toni Böhm (TC Maxhütte) ins Halbfinale.Nachdem Schloder nicht mehr antreten konnte, siegte im ersten Halbfinale Zwetzig gegen Aures (4:0, 4:0). Im zweiten setzte sich Böhm mit 4:2 und 5:4 gegen Herkenhoff durch. Das Endspiel war für Zwetzig eine klare Angelegenheit, er schlug Böhm mit 4:0 und 4:1.