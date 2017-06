Bei der Amberger Stadtmeisterschaft 2016/17 gelang es Wolfgang Reindl zum dritten Mal in Folge und zum zehnten Mal insgesamt, den Titel zu erringen. Mit zehn Siegen und zwei Remisen lag er am Ende einen halben Zähler vor Gerald Rösch, dem Stadtmeister der Jahre 1990, 1993 und 2003.

Etwas überraschend sicherte sich unter den 13 Teilnehmern Lukas Pilhöfer vom SC Sulzbach-Rosenberg den dritten Platz, punktgleich mit Fabian Reinfelder, der im direkten Vergleich gegen Pilhöfer unterlegen war.Diesmal kam es praktisch zu einem Endspiel der beiden Turnierfavoriten. Gerald Rösch hatte bis dahin zwei Unentschieden gegen Klinkhammer und Reinfelder abgegeben, wobei besonders Christopher Klinkhammer eine ausgezeichnete Leistung bot und Rösch an den Rand einer Niederlage brachte. Wolfgang Reindl hatte nach verkorkster Eröffnung gegen Reinfelder einen halben Minuszähler auf dem Konto, und dieses Remis war für Reindl recht schmeichelhaft. In der Entscheidungspartie, in der Rösch die weißen Steine führte, griff dieser nicht energisch genug an, wonach die gegnerischen Springer mächtig Druck ausübten. Dies brachte Reindl schließlich einen Mehrbauern ein; im Leichtfigurenendspiel riskierte er nichts mehr begnügte sich aufgrund des Turnierstandes mit der Punkteteilung durch Zugwiederholung.Lukas Pilhöfer und Fabian Reinfelder legten den Grundstock für ihre Platzierung durch eine optimale Punkteausbeute gegen die Spieler der unteren Tabellenhälfte. Im direkten Duell stand Reinfelder lange Zeit besser, wollte dann aber zu viel und verlor eine Figur und damit auch die Partie.Alexander Schatz und Neuling Steffen Baumüller verdienten sich das Prädikat "kämpferischste Teilnehmer". So manche Partie zog sich weit nach Mitternacht hin, bis alle Möglichkeiten ausgeschöpft waren.Ottmar Mühlberger aus Sulzbach und Uli Eckl sind besser, als ihr Platz aussagt. Mühlberger ist ein zäher Kämpfer und rettete damit so manchen Zähler in verlorener Stellung. Eckl hat sich in den vergangenen zwei Jahren enorm verbessert; vielleicht fehlt noch etwas Turniererfahrung, wenn er in aussichtsreichen Positionen wie gegen Reindl und Reinfelder um den verdienten Lohn kommt. Turnierleiter Wolfgang Reindl konnte mit dem Ablauf der Meisterschaft zufrieden sein, auch wenn es zwei kampflose Ergebnisse gab. Ein Wehrmutstropfen: Die Teilnehmerzahl lässt seit einigen Jahren zu wünschen übrig.Endstand: 1. Reindl 11 Punkte; 2. Rösch 10,5; 3. Pilhöfer 9; 4. Reinfelder 9; 5. Schatz 7,5; 6. Baumüller 7; 7. Weigl 6; 8. Klinkhammer 5,5; 9. Mühlberger 4; 10. Eckl 4; 11. Schmid 2; 12. Pfleger 1,5; 13. Heim.