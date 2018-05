Gabi Hirner und Hans-Jürgen Ehrt gewannen in Südafrika bei den Weltmeisterschaften im Bankdrücken Gold, Wolfgang Zimmermann holte die Bronzemedaille - ein dreifacher Erfolg für die Athleten des KSC II Amberg.

Mit Gabi Hirner und Hans-Jürgen Ehrt waren auch die Favoriten bei den Damen M2 bis 57 kg Körpergewicht und Herren M3 bis 93 kg am Start. In beiden Fällen war die Konkurrenz aus Japan, der derzeit stärksten Nation im Bankdrücken, zu beachten. Tomoko Sakamaki konnte mit Hirner, die glatte 20 Gramm weniger wog, bis zur dritten Runde mithalten. Beide Athletinnen verlangten 112,5 kg und die Japanerin musste zuerst an die Hantel. Sie war nicht in der Lage, dieses Gewicht noch zu bewältigen und Gabi Hirner damit bereits Weltmeisterin 2018. Doch die KSC-Athletin drückte sicher diese gewaltige Last gültig nach oben und gewann bereits ihren zweiten Weltmeistertitel im Bankdrücken.Da wollte Titelverteidiger Hans-Jürgen Ehrt nicht nachstehen, er hatte mit Takeshi Kitagawa den Ex-Weltrekordler aus Japan als Gegner. Dessen Bestleistung lag immerhin um 7,5 kg höher als die des Ambergers. An diesem Tag jedoch war kein Kraut gegen den KSC-Athleten gewachsen. Kitagawa scheiterte zweimal deutlich 220 kg gelang Ehrt die erfolgreiche Titelverteidigung. Letzter Starter aus dem KSC-Team war in der Klasse M2 bis 120 kg Wolfgang Zimmermann, der mit gültigen 255 kg hinter Janos Cernay aus Ungarn (270 kg) und dem mit 300 kg Weltrekord drückenden Japaner Wada Kohei seine erste Medaille im equipped Bankdrücken auf einer Weltmeisterschaft errang.