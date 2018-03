Eschenbach. Gelungene Generalprobe für die A-Senioren des SV Raigering: Die Hallenkreismeisterschaft des Kreises Amberg/Weiden im Futsal gewannen die Panduren souverän. Am Sonntag, 11. März, ist der SVR Gastgeber und ein Titelfavorit bei der Hallenbezirksmeisterschaft in der GMG-Halle.

Insgesamt acht Mannschaften in zwei Vierer-Gruppen kämpften in Eschenbach um den Titel, wobei aus dem Amberger Kreis nur der SV Inter Bergsteig sowie der SV Raigering vertreten waren. Der IBA tat sich in der Gruppenphase wesentlich schwerer als der SVR und belegte in seiner Gruppe nur Platz drei, wodurch das Halbfinale verpasst wurde. In der Schlussabrechnung belegte Inter Platz sechs.Anders die Panduren. Sie gewannen alle Gruppenspiele, lediglich im Halbfinale entwickelte sich eine dramatische Partie. Beim Stand von 0:0 vergab die DJK Neustadt einen Zehnmeter und somit die Chance zur Führung. Die Mannen um Coach Simon Gräß besannen sich und konnten die Partie mit 2:0 für sich entscheiden.Im Finale traf man auf den Lokalmatador aus Eschenbach, den man zuvor bereits in der Gruppenphase knapp bezwang (2:0). Im erneuten Aufeinandertreffen ließ man jedoch nichts anbrennen und wirkte von Beginn an dominant. Mit schön heraus gespielten Toren siegte Raigering nach zwei Doppelpacks durch Simon Gräß sowie Joseph Vogl und einem weiteren Treffer souverän mit 5:0. Ohne ein Gegentor holte sich der SV Raigering verdient den Titel und stellte zudem mit Bastian Michl den besten Schützen des Turniers.Zusammen mit den Stadtvereinen SC Germania und SV Inter Bergsteig vertritt der SVR nun den Amberger Kreis bei der Bezirksmeisterschaft am Sonntag, 11. März, ab 13 Uhr in der Amberger GMG-Halle.Spiel um Platz 7 FC Weiden-Ost - DJK Weiden 1:0Spiel um Platz 5 Inter Amberg - ASV Haidenaab 0:3Spiel um Platz 3 TSG Mantel - DJK Neustadt 1:0Finale SC Eschenbach - SV Raigering 0:5