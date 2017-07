Corinna Schwab im 400-m-Finale

Grosseto/Amberg. Nach dem Zieleinlauf fehlte für viele Worte noch die Luft. Eins aber brachte Corinna Schwab (TV Amberg) heraus: "Ich bin unbeschreiblich glücklich!" Die 18-Jährige, die sogar noch ein weiteres Jahr in der U20 vor sich hat, war gerade in 53,67 Sekunden ins Finale der U18-Europameisterschaft über 400 Meter eingezogen. Und das mit einer weiteren starken Vorstellung. Im Vorlauf hatte sie sogar als Erste die Ziellinie überquert.Für das Halbfinale wählte sie mit schnellen ersten 200 Metern eine ähnliche Taktik, die nur die Rumänin Andrea Miklos (53,28) kontern konnte. Corinna Schwab sicherte sich auf der Zielgeraden im Zweikampf mit der Polin Karolina Lozowska (53,86) sogar den zweiten Platz. Mit der viertbesten Leistung steht Corinna Schwab am Samstag, 22. Juli um 18.10 Uhr im Finale.