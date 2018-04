Premiere in Amberg: Der 1. Rock'n'Roll und Boogie Woogie Club Quick Feet Amberg richtet am Samstag, 21. April, in der triMAX-Halle zum ersten Mal die süddeutsche Meisterschaft im Rock-'n'-Roll und Boogie Woogie aus. Rund 100 Rock-'n'-Roll-Tänzer und fast ebenso viele Boogie-Woogie-Tänzer aus ganz Deutschland werden erwartet.. Einlass ist um 10.30 Uhr, Beginn um 12 Uhr. Bild: Ziegler