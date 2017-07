"Ich bin der Michael und auf der Gokart-Bahn im Freihölser Forst, da bin ich dahoam", so Michael Eidenschink, der für den NAC Amberg startet und der beim 28. und 29. Kart-Slalom vergangenen Sonntag nichts anbrennen ließ und mit zwei Klassensiegen und Tagesbestzeit deutlich machte, für wen der oberste Platz auf dem Siegerpodest reserviert ist. Teilweise feuchte Angelegenheiten waren der 28. und der 29. Kart-Slalom des Neuen Automobil-Club Amberg im NAVC am Sonntag auf der Weber-Kartbahn im Freihölser Forst.

Ergebnisse 28. Kart-Slalom



Klasse 16: 1. Niklas Zahn, MSC Mamming, 0:33.51; 2. Matthias Scherer, NAC Amberg, 0:34.77; 3. Martin Scherer, NAC Amberg, 0:36.70: Klasse 17: 1. Artur Schäfer, ASC Dingolfing, 0:32.35; 2. Luca Gentile, AC Gunzenhausen, 0:33.17; 3. Andreas Schäfer, ASC Dingolfing, 0:33.32; Klasse 19a: 1. Steffen Lindörfer, MSC Bechhofen, 1:35.47; 2. Katerina Weinmeier, NAC Amberg, 1:36.47; 3. Alexander Thurner, AC Gunzenhausen, 1:38.83; Klasse 19b/19c: 1. Michael Eidenschink, NAC Amberg, 1:20.33; 2. Dominik Semlinger, MSC Bechhofen, 1:22.84; 3. Marcel Schwarz, MSC Bechhofen, 1:24.17.



29. Kart-Slalom



Klasse 16: 1. Niklas Zahn, MSC Mamming, 0:33.13; 2. Matthias Scherer, NAC Amberg, 0:33.80; 3. Adria Lorenz, MSF Tiefenbach, 0:36.42; Klasse 18a: 1. Niklas Segler, MSF Piegendorf, 1:21.46; 2. Elias Scheingruber, MSC Mamming, 1:23.41; 3. Maximilian Scherer, NAC Amberg, 1:23.44; Klasse 19a: 1. Alexander Thurner, AC Gunzenhausen, 1:22.44; 2, Katerina Weinmeier, NAC Amberg, 1:23.09; 3. Steffen Lindörfer, MSC Bechhofen, 1:25.13; Klasse 19b/19c: 1. Michael Eidenschink, NAC Amberg, 1:15.87; 2. Dominik Semlinger, Bechhofen, 1:17.35; 3. Marcel Schwarz, Bechhofen, 1:18.00;



Teilnehmer NAC Amberg



Soweit sie nicht die Plätze 1 bis 3 erreichten (Plätze in Klammern im 29. Kart-Slalom): Klasse 16: Martin Scherer (4.), Kian Schmalzl 8. (9.); Isabel Dukert, 9. (7.); Klasse 17: Felix Habargin 6. (6.), Erik Dukart 7. (7.); Anton Weinmeier 8. (4.); Klasse 18a: Maximilian Scherer 4. Simone Klaus 6. (7.); Klasse 19b/19c: Maximilian Krauß 5. (4.).

Bei dieser sogenannten Doppelveranstaltung - zwei Rennen an einem Tag, konnten die Teilnehmer zweimal punkten - mussten aber nur einmal anreisen, denn die Kart-Fahrer kamen aus ganz Bayern, gab es doch Punkte für die Bayerische und Nordbayerische Kart-Slalom-Meisterschaft.17 Teilnehmer starteten in den kleinen Klassen, die auf dem "kleinen Kurs" mit gut 300 Metern Länge fahren mussten. Jeder Teilnehmer hatte einen Trainingslauf sowie zwei Wertungsläufe, von denen der Bessere für die Platzierung herabgezogen wurde. Dreimal so lange war der große Kurs, auf dem 26 Teilnehmer auf die Jagd um Sekundenbruchteile gingen.Verengt wurde die Gokartbahn mit Pylonen und Reifen und wer einen zu schweren Gasfuß hatte und Pylone abräumte, bekam Zeitstrafsekunden aufgerechnet, was auch Matthias Scherer passierte, der mit 32,80 Sekunden eine klasse Zeit fuhr, aber Zeitstrafsekunden kassierte und damit zählte sein zweiter Wertungslauf, der ihm mit 33,80 Sekunden nur den zweiten Platz einbrachte. Vom Pech verfolgt wurde Matthias Scherer, der beim 28. Kart-Slalom in beiden Wertungsläufen abräumte und nur Vierter wurde, im 29. Kart-Slaom dann den dritten Podestplatz erreichte.Besser lief es für Katerina Weinmeier, die in der Klasse 19a zweimal Platz zwei erreichte. Nichts anbrennen ließ dagegen Michael Eidenschink, der beim 28. Kart-Slalom auf regennasser Bahn antreten musste, trotzdem zwei 1:20er Zeiten fuhr und mit 1:20,33 seinen schärfsten Konkurrenten Dominik Semlinger, MSC Bechhofen um zwei Sekunden abhängte. Abgetrocknet war die Strecke dann beim zweiten Wertungsrennen, wo Eidenschink im ersten Lauf 1:16.42 Minuten vorlegt, sich im zweiten Lauf auf 1:15,87 verbesserte und Semlinger hatte mit 1:17,35 erneut das Nachsehen