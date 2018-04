Ein erfolgreicher Einstand in die Freiluftsaison gelang Mira Stegmann (TC Amberg am Schanzl) beim "Demos Nachwuchs Cup" der U 21 in Ottobrunn. An Nr. 1 gesetzt erreichte die Ambergerin das Finale, musste dort aber aufgrund einer Verletzung Anja Wildgruber den Vortritt lassen. Nach einem Freilos in der ersten Runde, bezwang die Schanzlerin Lucija Josipovic (Luitpoldpark München) mit 6:2/6:4. Auch Luzia Obermeier vom gleichen Münchner Club musste beim 6:2/7:5 im Viertelfinale die Segel streichen. Im Verlaufe des hart erkämpften 6:4/3:6/10:5 gegen die Württembergerin Sophia Hummel (TC Doggenburg) zog sich Stegmann eine Rückenverletzung zu. Im Endspiel musste sie gegen Wildgruber (TC Iphitos München) beim Stande von 3:6/1:2 das Match vorzeitig beenden.