Die großen Überraschungen beim Kreistag des Fußballkreises Amberg-Sulzbach am Montagabend blieben aus: Albert Kellner (Vilseck) wurde in seiner Doppelfunktion als Kreisvorsitzender und -spielleiter einstimmig und unter viel Applaus im Amberger ACC wiedergewählt.

Ebenso wie Georg Müllner (Amberg) als Kreisbeauftragter für Frauen und Mädchenfußball. Neu im Kreisausschuss ist Klaus Meier (51 Jahre, 1. FC Schlicht) als Kreisjugendleiter, der damit Wolfgang Schötz (Hahnbach) ablöst. Bestätigt wurde Lorenz Gebert (Weiden) als Vorsitzender des Kreis-Sportgerichts, Thomas Gebele als Kreisschiedsrichterobmann. Christoph Kellner (Vilseck) soll die Nachfolge von Karl Bauer als Ehrenamtsbeauftragter antreten. Gebert und Christoph Kellner werden am Verbandstag Anfang Mai vom BFV-Präsidium berufen.Drei Schwerpunktthemen bestimmten den Kreistag: Der Paragraf 34, der den Einsatz von Spielern in zweiten Mannschaften regelt, und der Einsatz von A-Junioren in Herrenmannschaften. Im ersten Fall votierte die Mehrheit der Vereinsvertreter mit 63 Prozent dafür, den 34er in der jetzigen Form beizubehalten, bei den Junioren soll eine neue Regelung her, wonach jeder ab 18 Jahren - egal ob jüngerer oder älterer Jahrgang der A-Junioren - bei den Herren mitspielen darf. Hier stimmten 75,3 Prozent für eine Änderung.Keine Mehrheit fand der Vorschlag, die Zahl der Spielereinwechslungen auf Kreisebene von drei auf fünf zu erhöhen. Die Vereinsvertreter gaben aber nur ein Meinungsbild in Amberg ab, eine Entscheidung fällt auf dem Verbandstag. Im Amberger ACC waren 109 von 124 Vereinen vertreten, insgesamt kamen 234 von 289 Stimmberechtigte. Eine Quote von 84 Prozent, die Bezirksvorsitzender Thomas Graml (Amberg) mit Stolz kommentierte: "Die beste Beteiligung aller bisherigen Kreistage in ganz Bayern."