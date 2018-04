Die Mini-Mäuse sind mal wieder die ersten: Auftakt für den Landkreiscup der Läufer ist am Samstag, 28. April. Ein Wettbewerb ist nach einem Aussetzer erneut dabei: Mit den vorbereitenden Trainingseinheiten für die Landkreiscup-Wertung liegen die Läufer gut im Zeitplan. Es dauert auch nicht mehr lange, dann fällt am Samstag, 28. April, der Startschuss für den ersten Lauf zur Landkreiscupwertung der Läuferinnen und Läufer in diesem Jahr.

Nach dem Rückzug von Richard Lobenhofer im letzten Jahr hat nunmehr Georg Roth von den Ebermannsdorfer Hobbyläufern das Laufzepter für die Koordination der verschiedenen Laufveranstaltungen in die Hand genommen.Besonders erfreulich für die Läufer, dass nach dem Aussetzer des vergangenen Jahres der Stadtlauf in Sulzbach Rosenberg wieder mit dabei sein wird. Das Reglement sieht vor, dass jede Läuferin und Läufer mit mindestens drei Wertungsläufen in die Wertung kommt. Auch das Datum für die Siegerehrung ist schon festgezurrt: Am Freitag, 26. Oktober (19 Uhr) ist dazu in die Sporthalle der Ebermannsdorfer Schule eingeladen.Auftakt ist der 25. Mini-Maus-Lauf am Samstag, 28. April in Mendorferbuch. Die Schirmherrschaft hat 3. Bürgermeister Georg Reis übernommen. Ab 12.30 Uhr ist die Startnummernausgabe beim Gasthaus Reis. Die Starts der verschiedenen Altersgruppe sind ab 13.30 Uhr. Die Siegerehrung findet um 17 Uhr statt. Anmeldungen sind bereits jetzt schon bei Angie Wood unter 09626/566 oder per E-Mail an Wolfgang Delling unter: wolfgang.delling@t-online.deAm Samstag, 12. Mai, ist zum Jedermannslauf nach Ebermannsdorf eingeladen. Am Samstag, 2. Juni, trifft man sich zum Hahnenkammlauf in Edelsfeld. Die Running Night in Amberg steht am Samstag, 16. Juni, im Laufkalender. Und am Sonntag, 24. Juni, ist der Sulzbach Rosenberger Stadtlauf wieder mit dabei. Am Samstag, 7. Juli, findet der Dorflauf in Illschwang statt. Voraussichtlich ist dann noch zum Burgen- und Schlösserlauf nach Kirchenreinbach eingeladen (Wertung für Schüler und Bambini).