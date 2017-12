Die in den vergangenen Wochen erzielten Erfolge bescheren Manuel Propp (18 Kämpfe) vom BC Amberg eine besondere Ehre: Er wird zu einem Ländervergleichskampf des Bayrischen Boxverbandes gegen eine Auswahl aus Russland eingeladen.

Zwei Aufeinandertreffen waren vereinbart mit elf Paarungen im Schüler- Kadetten-, Jugend- und Männer-Elitebereich. Das erste fand in der 145 000 Einwohner zählenden Stadt Kowrow (250 km östlich von Moskau) in einem Einkaufscenter statt.Vor 2000 Zuschauern, die eine Gratisvorstellung geboten bekamen, schlug sich die Bayernauswahl wacker, verlor aber den Vergleich mit 5:6. Auch Manuel Propp konnte sich gegen seinen Gegner, den russischen Meister Igor Gorschkow mit 90 Kämpfen auf dem Buckel, nicht behaupten und verlor knapp.Der zweite Vergleich wurde eine Autostunde weiter in der Stadthalle von Wladimir (345 000 Einwohner) ausgetragen. Die gleichfalls sehr professionell organisierte Veranstaltung, inclusive Ringsprecher und Fernsehteam, verloren die Bajuwaren mit 3:6.Allerdings konnte der 19-ährige Halbschwergewichtler des BC Amberg seinen Zweikampf gegen Maxim Lipnyagov zu seinen Gunsten gestalten. Obwohl der Russe auf 40 Kämpfe verweisen konnte, setzte Propps bessere Technik im Nah- und Distanzkampf die deutlicheren Akzente. Auch konditionell überzeugte Propp um Längen. Lobenswert zu erwähnen ist außer der sehr guten Organisation noch die Gastfreundschaft des russischen Boxverbandes. Hotel, Verpflegung, die Fahrten zu den Wettkämpfen usw. wurden vollständig und großzügig übernommen. Wohingegen die bayrischen Aktiven ihre Flüge und Visa selbst bezahlen mussten. Vom 5. bis 9. Dezember findet in Lübeck die Deutsche Meisterschaft der Männer statt. Für den BC Amberg sind Andrej Merzliakov und Alexandros Bochtis samt Trainer Ruslan Schönfeld am Start.