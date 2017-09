Wernberg. Der TSV Detag Wernberg kassierte in der Fußball-Bezirksliga Nord gegen den SV Inter Bergsteig Amberg die nächste frustrierende 0:1-Niederlage. Dabei mussten die Köblitzer über eine Stunde lang in Unterzahl spielen, nachdem Alexander Luff nach einer Notbremse mit Rot vom Platz musste (26.). Dies machte sich kaum bemerkbar, denn der TSV Detag bestimmte auch in Unterzahl das Spiel und hatte genügend klare Chancen, um zumindest nicht als Verlierer vom Platz zu gehen. Auch Inter kam immer wieder gefährlich vor das Detag-Tor, nahm aber letztendlich glücklich die Punkte mit. Der Siegtreffer fiel in der Schlussphase durch einen Glückstreffer von Benjamin Schneider.

Nach guten Möglichkeiten auf beiden Seiten musste in der 26. Minute Alex Luff nach einer Notbremse vom Platz. Dennoch wurde Detag jetzt stärker und übernahm die Initiative. Thimo Luff (42.) vergab mit einem Heber die nächste klare Chance, einen klasse Schuss des Detag-Kapitäns fischte der Inter-Torhüter aus dem Winkel (45.). In der 50. Minute setzte Lukas Hudec einen Freistoß an den Inter-Pfosten, auf der Gegenseite traf Benjamin Schneider bei einem Distanzschuss ebenfalls nur den Pfosten, dann traf David Kubik die Querlatte. Für den TSV vergab Hudec die hundertprozentige Chance, als ein Inter-Abwehrspieler seinen Schuss aus wenigen Metern noch über die Latte lenkte. Dies alles rächte sich, als Benjamin Schneider bei einer Flanke in Hüfthöhe einfach mal die Hacke hinhielt und sich der Ball in einem Bogen ins Detag-Tor senkte.Detag Wernberg: Simon Luff, Reis, Mann, Alexander Luff, Häffner (68. Häffner), Christian Luff, Riedl, Hudec, Rauen (71. Pröls), Thimo Luff, Polster (63. Maunz)Inter Bergsteig: Hahn, Schmidt, Hoffmann, Benjamin Kruppa, David Kruppa, Granit Sejidu, Waschkau, Kubik (90. Schübel), Mikalauskas, Dürbeck (60. Schneider), ScheinherrTor: 0:1 (83.) Benjamin Schneider - SR: Dennis Martin (Grafenwöhr) - Zuschauer: 170 - Rot: (26.) Alexander Luff (Detag), Notbremse - Gelb-Rot: (90.+1) Benjamin Schneider (Inter)