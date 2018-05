Von Trainer Markus Kipry optimal eingestellt auf die bekannt provokante Spielweise der Gäste gewann der SV Inter Bergsteig Amberg sein vorletztes Heimspiel am Samstag gegen die SpVgg Schirmitz hochverdient mit 3:1. Die Inter-Fans sind zufrieden mit ihren rot-weißen Jungs, denn der Klassenerhalt ist damit geschafft! Über die gesamten 90 Minuten dominierte die Bergsteig-Elf. Die einzige echte Tormöglichkeit der Schirmitzer köpfte Nwehla Ryschkewich nach einer Ecke ins der 5. Minute zum 0:1 ins Netz. Amberg ließ sich durch den frühen Rückstand jedoch keineswegs aus dem Konzept bringen, sondern erspielte sich zahlreiche gute Chancen. Die größten vergaben Matthias Schmidt und Jiri Scheinherr.

Auch nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Die quirligen Amberger entwischten ein um das andere Mal der behäbig wirkenden Schirmitzer Abwehr. So kam es in der 52. Minute zum verdienten Ausgleich durch einen von Schmidt verwandelten Elfmeter nach Foul an Kubik. Als wiederum Kubik in der 64. Minute nach einem Traumzuspiel von Schmidt die Gäste-Defensive austanzte, klärte Torhüter Ramm die Situation noch.Drei Minuten später konnte er das 16. Saisontor von Matthias Schmidt nach einer sehenswerten Ballstafette über Scheinherr und Kubik jedoch nicht mehr verhindern. Auch das 3:1 in der Nachspielzeit war herrlich herausgespielt. Uneigennützig passte Schmidt quer zu Nikolei Dürbeck, der sich diese Gelegenheit nicht nehmen ließ und zum Endstand einschoss.SV Inter Bergsteig Amberg: Hahn, Schübel, Hoffmann, G. Sejdiu, Mikalauskas, B. Kruppa B., Scheinherr, Kubik, Dürbeck, Dauer (84. D. Kruppa), SchmidtSpVgg Schirmitz: Ramm, Gmeiner, Rothballer (81. Sommer), Hirmer (60. Fritsch), Ryschkewich, Lingl, Bredow, Kormann, Wells, Kargus (18. Preetz)Tore: 0:1 (5.) Nwehla Ryschkewich, 1:1/2:1 (52., Foulelfmeter/78.) Matthias Schmidt, 3:1 (90.+5) Nicolai Dürbeck - SR: Ralf Waworka (Kleinwinklarn) - Zuschauer: 130 - Gelb-Rot: (76.) Benedikt Kormann (SpVgg), (88.) Dominik Mikalauskas (Inter) - Rot: (90.+2) Patrick Wagner (SpVgg)