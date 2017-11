Ein letztes Mal in dieser Saison der Gruppenliga Nord (Bayern) standen die Männer des Ringerclubs Bergsteig Amberg auf der Matte. In der Sporthalle der Barbaraschule musste die Gastmannschaft KSV Bamberg II beim 40:8-Erfolg der Amberger einiges einstecken.

In fast allen Gewichtsklassen waren die Oberpfälzer stärker als die Oberfranken und lieferten den Gästen eine tolle Show - mit schönen Würfen und mit spannenden Kämpfen bis zur letzten Minute. Die laufende Saison ist noch nicht ganz vorbei, für die Amberger jedoch ist der letzte Kampftag frei. Umso wichtiger war dieser Mannschaftskampf, um die nötigen Punkte zu sammeln und sich nicht mehr vom zweiten Platz verdrängen zu lassen.Das große Ziel der Amberger Truppe ist es, im kommenden Jahr Platz eins und den Aufstieg in die höhere Liga zu erreichen. Trainer Peter Leifridt: "Die Jungs haben das verdient." Der jüngste Ringer-Verein in Bayern hat einen festen Platz im bayerischen Ringersport.Die meisten Punkte für die Mannschaft sammelten Vladimir Lukaschewitsch (Klasse bis 66 kg) mit 17 Siegen in 19 Kämpfen, Roman Leifridt (57 kg) mit 14 in 16 Kämpfen und Julian Neiswirth (86 kg) mit 12 Siegen in 16 Kämpfen.In der Tabelle der Gruppenliga Nord (Bayern) belegt der SV Johannis Nürnberg III Platz eins vor dem Ringerclub Bergsteig Amberg und dem SC 04 Nürnberg II.