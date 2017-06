Timo Rost kommt zurück nach Amberg. Aber nicht an den Schanzl zum FC. Sondern zum SV Raigering.

Raigering. Der Ex-Profi und ehemalige Trainer des FC Amberg ist mit seinem neuen Verein im Pandurenpark zu Gast. Mit der U 23-Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth tritt erstmals ein Regionalligist beim SV Raigering an. Anstoß ist am Samstag, 1. Juli, um 17.30 Uhr. Ein spannender Test in einer nicht ganz gewöhnlichen Vorbereitung.Beide Mannschaften haben nämlich die Relegationsmühlen zu überstehen gehabt - und beide Teams meisterten ihre Spiele mit Erfolg. Der SVR stieg bekanntlich in die Landesliga auf.Die kleinen Kleeblätter schafften über die Entscheidungsrunde den Klassenerhalt. Diese Saisonverlängerung hat natürlich Einfluss auf die Testphase. Während bei den Raigeringern am Freitag erst der Feiermarathon beendet wurde, lief zugleich die Vorbereitung auf die neue Saison. Trainingseinheit reiht sich an Trainingseinheit.Auch das erste Vorbereitungsspiel wurde schon absolviert. Doch aussagekräftig für das Landesligaspieljahr war die Partie bei der DJK Gebenbach nicht. Trainer Martin Kratzer schickte nicht die Bestbesetzung aufs Feld, da die Neuzugänge noch nicht spielberechtigt waren. Die Elf schlug sich jedoch wacker. Nur knapp siegte der frischgebackene Bayernligist. Diesmal wird Kratzer seine aktuelle Bestformation auflaufen lassen.