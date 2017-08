Schmidgaden. Der FC Schmidgaden hatte in der ersten Halbzeit dieser Partie wenig Zugriff auf das Spiel. Die sehr junge Mannschaft des FC Amberg II zeigte beim 2:1-Sieg von Beginn an eine enorm hohe Laufbereitschaft und Spielfreude und gefiel in den ersten 30 Minuten durch gekonntes Passspiel.

So entstand auch das 0:1 durch einen feinen Pass in die Tiefe, der durch den Schmidgadener Abwehrspieler nicht erreicht werden konnte. Nachdem auch der Schmidgadener Torwart ausgespielt war, schob Vincent Schweiger in der 26. Minute unbedrängt zum 0:1 für den FC Amberg II ein. In dieser Drangphase hatte der 1. FC Schmidgaden Glück, bei einem Freistoß aus 16 Metern und direkt im Anschluss einem 20-m-Schuss rettete zweimal die Latte für den 1. FC Schmidgaden. Ein grobes Foulspiel in der 43. Minute durch Tobias Spieß am Schmidgadener Spieler Alexander Schimmer wurde durch den ansonsten souverän leitenden Schiedsrichter Kai Hoffmann nicht geahndet. Schimmer konnte nicht mehr weiterspielen.Nach der Pause konnte die junge Mannschaft des FC Amberg II nicht mehr ganz an die Leistung der 1. Halbzeit anknüpfen. In der 49. Minute setzte sich Alexander Schmidl in einem Laufduell durch und wurde nur noch durch ein Foul gebremst werden. Den anschließenden Elfmeter verwandelte Simon Schimmer zum 1:1-Ausgleich. In dieser Phase konnte sich Schmidgaden mehr Spielvorteile erarbeiten, hatte aber keine zwingenden Torchancen. In der 72. Minute drehte sich der eingewechselte Amberger Spieler Jawara Banding gekonnt in den Schmidgadener Abwehrspieler und kam so im Strafraum zu Fall.Der Amberger Kapitän Heiko Giehrl ließ sich die Chance nicht nehmen und erhöhte mit dem Elfmeter zum 1:2 Endstand. Nach den Führungstreffer wachte die Mannschaft des FC Amberg II auf und bekam das Spiel wieder zusehends in Griff. Der insgesamt gute Schmidgadener Torwart Lukas Deichl konnte in dieser Phase noch zahlreiche gefährliche Bälle halten. In der 88. Minute bekam der Schmidgadener Spieler Michael Probst eine gelb-rote Karte wegen wiederholten Foulspiels, wobei die Bestrafung mit der ersten gelben Karte schwer nachvollziehbar war. Aufgrund der besseren Spielanlage gewann der FC Amberg II nicht unverdient.FC Schmidgaden: Deichl, Spindler, Polleti, Probst, Simon Schimmer, Deml, Zinger, Gatsas, Neidl (46. Stammler), Schmidl, Alexander Schimmer (46. Deichl/87. Bücherl)FC Amberg II: Donhauser, Helleder, Giehrl, Reinwald, Spieß, Ram (46. Jawara), Schweiger (56. Meier), Schmien, Müller (70. Rössler), Geitner, FlorekTore: 0:1 (26.) Vincent Schweiger, 1:1 (50., Foulelfmeter) Simon Schimmer, 1:2 (72.) Heiko Giehrl - SR: Kai Hoffmann (Röthenbach/Pegnitz) - Zuschauer: 90 - Gelb-Rot: (88.) Michael Probst (Schmidgaden), wiederholtes Foulspiel