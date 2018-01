Knapp drei Stunden dauert der Kreistag des Fußballkreises Amberg/Weiden am Montag im voll besetzten ACC in Amberg. "Dem Amateurfußball in Bayern geht es noch gut", sagt Dr. Rainer Koch. Aber auch: "So schwer das zu akzeptieren sein mag: Die Zuschauerzahlen auf den Plätzen werden nicht mehr zunehmen."

Mehr Relegation

"Kein fußballloser Ort"

Heimat Internet

"Beste Beteiligung"

Am allerwenigsten habe das mit den Fußballübertragungen im Fernsehen zu tun, erklärt der BFV-Präsident und DFB-Vizepräsident. Die Veränderungen im täglichen Leben seien die Ursache. In seiner Rede ging Koch, der wieder alle 22 Kreis- und sieben Bezirkstage besucht, unter anderem auf die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen im Amateurfußball ein."In einer Eventgesellschaft, in der wir heute leben, ist es durchaus möglich, dass wir ein- zweimal im Jahr 500 oder mehr Zuschauer auf den Sportplatz zu locken." Deshalb plädierte Koch für einen Ausbau der Relegation Ende Mai und Anfang Juni - mit Hin- und Rückspiel. "In dieser Zeit, und nur in dieser Zeit, sind die Scheinwerfer nur auf uns Amateure gerichtet." Er könne aber nur eine Empfehlung abgeben. In Bayern kamen im vergangenen Jahr 246 000 Zuschauer zu den Entscheidungsspielen. "Wir müssen mehr bieten als unsere Klassiker, bestehend aus zweimal Training und einem Spiel pro Woche. Jeden Samstag dasselbe machen, entspricht nicht mehr der modernen Jugendkultur." Das Plus sei: "Wir haben die attraktivste Sportart." Deswegen blicke der Amateurfußball in eine gute Zukunft.Im Freistaat gebe es mehr als 1,5 Millionen Mitglieder in über 4600 Fußballvereinen. "Ich möchte keinen fußballlosen Ort in Bayern", so die Wunschvorstellung von Koch. Der Verband und die Clubs müssten deswegen gleichermaßen Anstrengungen für die Zukunft unternehmen. "Wir machen viel, wir müssen nicht noch mehr machen, wir müssen manches anders machen", gab der BFV-Präsident den Vereinsvertretern mit auf den Weg. Und: "Sucht junge Leute mit Ideen."Er, Koch, sei vor 13 Jahren angetreten, und seitdem habe sich die Gesellschaft und der Fußballsport enorm verändert. Die Digitalisierung sei nur ein Beispiel dafür. 2004 hatte kaum jemand ein Smartphone, niemand habe Twitter, Snapchat oder Instagram gekannt. Wer den Ball ins Netz schießt, sprach Koch das Motto der diesjährige Kreistage an, der erziele ein Tor. "Heute bedeutet es aber auch, dem Fußball eine Heimat im Internet und in den sozialen Medien zu geben." Deswegen, weil "eure aktiven und zukünftigen Mitglieder ständig online sind. Im Schnitt mehr als zwei Stunden täglich", erklärt der BFV-Präsident: "Das Smartphone ist immer dabei."Man müsse anerkennen, dass junge Menschen heute das reale analoge Leben nicht so strikt von der digitalen Welt trennen wie die älteren. "Wir haben in den letzten zehn Jahren eine Online-Welt für den bayerischen Amateurfußball geschaffen, die deutschlandweit führend ist." Koch nannte unter anderem den Liveticker und den Elektronischen Spielberichtsbogen. Schatzmeister Jürgen Faltenbacher legte dem Kreistag detailliert die Ergebnisse der AG Finanzen dar, wie der Fußballverband den jährlichen Mehrbedarf des BFV in Höhe von 1,5 Millionen Euro für verschiedenste Projekte decken will (wir berichteten).Im Amberger ACC waren 109 von 124 Vereinen vertreten, insgesamt kamen 234 von 289 Stimmberechtigte. Eine Quote von 84 Prozent, die Bezirksvorsitzender Thomas Graml (Amberg) mit Stolz kommentierte: "Die beste Beteiligung aller bisherigen Kreistage in ganz Bayern."

Bezirksvorsitzender Thomas Graml stellte auf dem Kreistag in Amberg drei Umfragethemen - Abschaffung der Sonderregelung des Paragrafen 34, Einsatz von A-Junioren, Anzahl der Spielerwechsel - vor, zu denen die 234 Stimmberechtigten ihre Meinung abgeben sollten. Dieses Meinungsbild wird als Votum auf dem Verbandstag am 4. und 5. Mai in Bad Gögging vorgetragen. Dort fällt dann die Entscheidung.

Albert Kellner und die Schwerpunkte der nächsten vier Jahre Amberg. (ref) Albert Kellner (57) steht für weitere vier Jahre an der Spitze des Fußballkreises Amberg/Weiden. Für die kommende Amtsperiode hat sich der Generalagent der Gothaer Versicherung mit Sitz in Amberg einiges vorgenommen.



Herr Kellner, was sind Ihre Schwerpunkte in nächster Zeit?



Albert Kellner: Ich werde mich um jede einzelne Mannschaft bemühen, dass sie im Spielbetrieb bleibt.



Damit könnte die Anzahl der Spielgemeinschaften im Fußballkreis steigen?



Ja, ich werde den Vereinen helfen, um mit den verschiedensten Konstellationen wie zum Beispiel bei den SF Ursulapoppenricht und der DJK Gebenbach den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.



Was steht noch an in den nächsten vier Jahren?



In den Bereichen Jugend, Ehrenamt und Frauenfußball will ich den Vereinen die Angebote des Verbandes noch näher bringen.



Wie sieht das konkret aus?



Ich will Werbung betreiben für die Schulungen des BFV, damit die Vereine ihre Leute hinschicken. Da gibt es etliche Sachen, von denen die Vereine oft nichts wissen.



Zum Beispiel?



Die BFV-Sozialstiftung oder die Egidius-Braun-Stiftung. Viele haben keine Ahnung, was diese Stiftungen leisten. Beim SV Michaelpoppenricht hat ein Brand den Anbau des Sportheimes zerstört. Die bekommen im März beim Bezirkstag einen Scheck in Höhe von 5000 Euro. Aber man muss wissen, wo und wie man einen Antrag stellt. Dieses und noch viel mehr wird in den Schulungen des Verbandes den Vereinen erläutert.

Paragraf 34Die Mehrheit der Vereinsvertreter in Amberg (63 Prozent) stimmte dafür, den 34er in der jetzigen Form beizubehalten. Der Paragraf 34 regelt den Einsatz von Spielern in zweiten Mannschaften. Auch der Fußballkreis Regensburg hat gegen eine Abschaffung des § 34 gestimmt. Bayernweit haben lediglich die beiden niederbayerischen Kreise Ost und West für eine Abschaffung plädiert.Einsatz A-JuniorenHier stimmten 75,3 Prozent für eine Änderung. Bei den A-Junioren soll eine neue Regelung her, wonach jeder ab 18 Jahren - egal ob jüngerer oder älterer Jahrgang der A-Junioren - bei den Herren mitspielen darf. Die Mehrheit in Bayern ist ebenfalls für eine Reform. Lediglich Regensburg votierte dagegen.Anzahl SpielerwechselEine knappe Mehrheit mit 52,5 Prozent votierte im ACC gegen den Vorschlag, die Zahl der Spielereinwechslungen auf Kreisebene von drei auf fünf zu erhöhen. Für eine Erhöhung stimmten bislang nur die Kreise Aschaffenburg, Rhön und Hof.

Beim Kreistag des Fußballkreises Amberg-Sulzbach am Montagabend wurde Albert Kellner (Vilseck) in seiner Doppelfunktion als Kreisvorsitzender und -spielleiter einstimmig und unter viel Applaus im Amberger ACC wiedergewählt. Ebenso wie Georg Müllner (Amberg) als Kreisbeauftragter für Frauen und Mädchenfußball. Neu im Kreisausschuss ist Klaus Meier (51 Jahre, 1. FC Schlicht) als Kreisjugendleiter, der Wolfgang Schötz (Hahnbach) ablöst. Bestätigt wurde Lorenz Gebert (Weiden) als Vorsitzender des Kreis-Sportgerichts, Thomas Gebele als Kreisschiedsrichterobmann. Christoph Kellner (Vilseck) soll die Nachfolge von Karl Bauer als Ehrenamtsbeauftragter antreten. "Ich denke, Vereine und Kreis sind miteinander auf einem guten Weg, um die Herausforderungen der kommenden Jahre zusammen anzugehen", sagte Kellner.