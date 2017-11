Ohne die Mitarbeit in den verschiedensten Funktionen wären die Sportvereine nicht überlebensfähig. Dies gebührend auszuzeichnen galt es für den Bayerischen Fußballverband Bezirk Oberpfalz, der hierzu zum Tag des Ehrenamts in den König-Rupprecht Saal des Landratsamts Amberg-Sulzbach eingeladen hatte.

Weiden/Amberg. Ehre, wem Ehre gebührt: BFV-Bezirksvorsitzender Thomas Graml freute sich, dass neben zahlreichen Ehrengästen 39 ehrenamtlich Tätige der Fußballkreise Regensburg, Amberg/Weiden und Cham/Schwandorf erschienen waren, die er auszeichnen durfte. Diese haben in unterschiedlichen Funktionen als Vorstandsmitglieder, Abteilungsleiter, Sportwart, Übungsleiter oder Platzwart ihrem Verein über Jahre hinweg treue Dienste geleistet."Es gibt so viele Dinge, die man nicht mit Geld bezahlt, wohl aber mit einem Lächeln, einer Aufmerksamkeit, einem Danke, das hat schon der belgische Kardinal Suenens erkannt", eröffnete Graml den Ehrentag. Auch der Bayerische Fußball-Verband sagt seit 22 Jahren alljährlich beim Tag des Ehrenamts im Fußballbezirk Oberpfalz zahlreichen Vereinsmitarbeitern ein Dankeschön für ihr langjähriges Engagement. "Heute zeichnen wir diese 'guten Geister' unserer Fußballvereine mit dem "Lebens-Oscar" in Form von DFB-Uhr und Urkunde aus", sagte Graml.Doch abgesehen von besonderen Ehrentagen solle man sich immer wieder bewusstmachen, was ehrenamtliche Tätigkeit für unsere Gesellschaft und das Vereinsleben bedeutet. Die Tätigkeit der fleißigen Helferinnen und Helfer, die von ihrem Wirken häufig nicht viel Aufhebens machen, sollten öfters ins Scheinwerferlicht gerückt werden."Euer Einsatz schafft aber auch einen enormen Gewinn an Lebensqualität in unserer Gesellschaft und sichert die Zukunft der Sportvereine", dankte Graml. "Durch Eure Arbeit wird im Verein was bewegt. Ihr sorgt durch Euer Engagement in vielfältiger Art und Weise, dass was bewegt wird, auf dem Gebiet der Organisation, der Vereinsführung, der Dienstleistung oder der Finanzen. Eure ehrenamtliche Mitarbeit braucht nicht bezahlt werden, sie wäre und ist unbezahlbar."Aus dem Teilkreis Weiden wurde auch eine ehrenamtlich Tätige aus dem Kreis Tirschenreuth ausgezeichnet. Edeltraut Friedl (VfB Thanhausen): Friedl hat die Abteilung Fitness und Gesundheit eigentlich ganz alleine inne. Sie bietet seit 2007 Kurse für die Stepper-Damen und für das Nordic-Walking an. Die Teilnehmerzahlen steigen stetig an. Somit hat der Verein neben dem Fußball auch noch eine zweite Sparte, die nicht mehr wegzudenken ist.