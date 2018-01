Der Bezirk Oberpfalz des Bayerischen Landessport-Verbandes (BLSV) bietet ab 3. März in Weiden an fünf Wochenenden und in einer Blockwoche in den Osterferien eine Ausbildung zum Übungsleiter-C Breitensport mit dem Profil Erwachsene/Ältere an. Der Ausbildungslehrgang wird erstmals modular angeboten. Er setzt sich aus einem Basis-, Aufbau- und Prüfungsmodul mit insgesamt 120 Unterrichtseinheiten zusammen.

Vorteil des bayernweit einheitlichen Konzepts ist die zeitliche und örtliche Flexibilität. Man kann die Ausbildung wie bisher an einem Stück machen, oder sich alternativ bis zu zwei Jahre Zeit lassen, die drei Module zu absolvieren. Auch können die Module an verschiedenen Orten in Bayern besucht werden, falls Termine anderswo besser passen. Neu ist auch, dass die staatlich förderfähige Lizenz bereits mit 16 Jahren erworben werden kann. Inhaltliche Schwerpunkte sind Pädagogik und Methodik, Sportmedizin, Trainingsgestaltung, breitensportliche Spiele, leichtathletische Grundformen, Turnen und Bewegen mit und an Geräten sowie Kondition, Fitness und Gesundheitssport.Anmeldung unter www.blsv-qualinet.de. Auskünfte bei der BLSV-Geschäftsstelle in Regensburg, Mail: geschaeftsstelle@blsv-oberpfalz.de, Telefon 0941/297260.