Als "Dienstleister" für die Vereine wirkt der BLSV-Sportkreis Amberg eher im Hintergrund. Trotzdem ist er ein wichtiges Bindeglied und erster Ansprechpartner. Bei der Jahresabschluss-Sitzung des Vorstands mussten jetzt gleich zwei der Mitglieder verabschiedet werden, andere konnten für ihre Verdienste ausgezeichnet werden.

Verabschiedet wurde aus der Mitte des Vorstands Petra Rott (TV 1861 Amberg), die 25 Jahre lang ganz vorne mitwirkte. Als Schriftführerin und stellvertretende Vorsitzende hätten ihr besonders die Familien- und Inklusionstage am Herzen gelegen, sagte BLSV-Kreisvorsitzender Thomas Gebele in seiner kurzen Laudatio. Er bezeichnete Petra Rott als "starke Frau im Hintergrund", die hier vieles habe bewegen können. Als Anerkennung erhielt sie die Ehrennadel in Gold mit Kranz.Gabi Eigner (SGS Amberg) verlässt nach 35 Jahren das Team. Ein diffiziles Aufgabengebiet sei ihr Amt der Schatzmeisterin gewesen. Hier sei anfangs noch per Hand gearbeitet und verschiedene Etatmittelzuordnungen in Kassenbüchern festgehalten worden. Dafür habe sie 2000 die Ehrenmedaille des bayerischen Innenministers erhalten."Frauenbeauftragter" Josef Lobenhofer erinnerte mit einigen Anekdoten an die alten Zeiten. Bezirksvorsitzender Hermann Müller ehrte aber auch Reinhard Weber (TV Amberg) für seine 18-jährige Tätigkeit als Öffentlichkeitsreferent und Webmaster mit der Ehrennadel in Silber mit Gold sowie Christian Schrott (TSV Theuern) für seine elfjährige Unterstützung als Schriftführer und Schatzmeister mit der Ehrennadel in Silber. Jeweils fünf Jahre im Amt sind Barbara Hernes (Frauen- und Seniorenreferentin, DJK Ensdorf), Klaus Hernes (Schriftführer, DJK Ensdorf) und Erich Demel (Sportabzeichen-Referent, JSV Amberg). Ihnen überreichten Müller und Gebele jeweils die Ehrennadel in Bronze.Neben den Ehrenzeichen des BLSV zeichnete noch Kreisvorsitzender Thomas Gebele alle alten und neuen Mitarbeiter mit einem "Sportstern" aus, damit auch alle motiviert ins neue Sportjahr starten können.