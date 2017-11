Es war die gewünschte Mannschaftsleistung, die sich die verantwortlichen von FEB Amberg erhofft hatte. Dieser Leistung war es zu verdanken, dass die Bundesliga-Kegler von FEB Amberg gegen den TSV Breitengüßbach die Punkte mit einem 5:3-Sieg bei sich behalten konnten. Besonders aber zeigte sich beim 3564:3464, wie stark der Charakter dieser Mannschaft derzeit ist.

Doch im Startpaar sollte es noch lange nicht nach diesem Erfolg aussehen. Michael Wehner war gegen den Ex-Amberger Zoltan Hergeth ins Rennen gegangen und startete dort auch erst einmal fulminant, doch im weiteren Spielverlauf wusste Hergeth zu kontern und so ging der Punkt bei Holzgleichheit (596:596) mit 1:3 an die Gäste.Matthias Hüttner war gegen Mario Nüßlein gut unterwegs, doch im dritten Lauf zog dieser einfach davon und Hüttner konnte diesen Rückstand trotz guter Leistung nicht mehr aufholen. Somit ging auch dieses Duell mit 2:2 bei 597:611 an die Gäste.Der Kegelrückstand von 14 Kegel hielt sich zwar in Grenzen, doch das 0:2 sorgte dafür, dass die Oberpfälzer unter Druck standen. Es war an Rainer Limbrunner und Florian Möhrlein die Situation zu drehen. Limbrunner hatte an diesem Tag gegen Robin Parkan in jedem Satz die richtige Antwort und so holte dieser souverän mit 4:0 bei 594:570 den ersten Punkt nach Amberg.Daneben kämpfte Florian Möhrlein gegen Christian Jelitte an, doch nachdem Jelitte verletzt nach 48 Würfe aufgeben musste, nutze Möhrlein die Möglichkeit und riss das Duell an sich. Der eingewechselte Markus Löhnert kam damit nicht gut zurecht und so ging der Punkt mit 3:1 bei 594:556 deutlich an den Amberger.Mit 2:2 und einem 48-Kegel-Vorsprung war die Partie zwar vorerst gedreht, aber völlig offen. Bernd Klein und Wolfgang Häckl hatten die Aufgabe, die Punkte nach Hause zu bringen. Im ersten Lauf aber waren es die Gäste, die dominierten und beide Sätze gingen verloren und auch der Vorsprung schmolz auf die Hälfte zusammen.Doch im zweiten Lauf schlugen beide Amberger auf eindrucksvolle Art und Weise zurück. Bernd Klein dominierte gegen Tobias Stark und sicherte mit 3:1 bei 611:553 den wichtigen dritten Punkt für Amberg. Häckl hingegen musste sich Christoph Kaiser zum Schluss mit 1:3 bei 571:578 geschlagen geben, konnte aber zu richtigen Zeitpunkt entscheidende Impulse setzten, um keine Zweifel am Amberger Sieg aufkommen zu lassen.

Wehner - Hergeth 1:3/596:596/ 0:1

Hüttner - Nüßlein 2:2/597:611/ 0:2Limbrunner - Parkan 4:0/594:570/ 1:2Möhrlein - Jelitte/Löhnert 3:1/594:556/ 2:2Klein - Stark 3:1/611:553/ 3:2Häckl - Kaiser 1:3/571:578/ 3:3Gesamt: 3563:3464/ 5:3