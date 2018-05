Zum "Großen Preis von Deutschland" treffen sich nur die besten Rock-'n'-Roll-Paare aus Nord- und Süddeutschland. Diese müssen sich über eine Serie von Turnieren für das erste gesamtdeutsche Turnier qualifizieren. Mit dabei: "Rocker" aus Amberg.

Lippstadt/Amberg. Alle sechs Leistungssportpaare der Chili Rockers in der DJK2002 Amberg durften nach Lippstadt fahren. Vor allem für die vier Schülerpaare ist alleine die Qualifikation in ihrer ersten Leistungssportsaison ein Riesenerfolg. Von Quick Feet Amberg starteten zwei Paare.Die Bayerischen Meister der C-Klasse, Krissi Schwingenschlögl und Dominik Stubenvoll, von den Chili Rockern, stellten für dieses Turnier ihr Akrobatikprogramm um. Sie setzten die "Doppelte Liegepirouette", eine Höchstschwierigkeit, an erster Stelle. Dadurch präsentieren sie ihre Choreographie noch dynamischer und perfekter.Sie verwiesen alle norddeutschen Paare hinter sich und feierten den zweiten Platz. Mit dieser Leistung haben sich die beiden als einziges Amberger Paar bereits direkt für die deutsche Meisterschaft qualifiziert.Antonia Schmid und Julian Minks von den Quick Feet ertanzten sich den respektablen sechsten Platz in ihrer ersten C-Klassen Saison.In der Schülerklasse dominierte der Norden mit "alten" Nationalkader-Paaren. Dennoch hielten die Chili Rockers Paare mit. Mit den Plätzen acht bis zehn und vor allem mit dem Erreichen der Endrunde und einen guten sechsten Platz für Emely Ziegler und Julius Merkel war es eine schöne Leistung für den Chili Rockers Nachwuchs.Von den Quick Feet erreichte auch das B-Paar Johanna Süß und Franz Rothballer die Endrunde und den sechsten Platz. Die Bayerischen Meister der Junioren-Klasse, Emelie Merkel und Bastian Stubenvoll von den Chili Rockers, hatten nicht so viel Glück. Sie erreichen das Halbfinale, hatten aber einen Grobfehler.Da ihre Akrobatiken dennoch von höchster Schwierigkeit sind, erhielten sie den Platz zehn in der gesamtdeutschen Wertung.