Im Herbst ist für die Rock-'n'-Roller der Auftakt einer neuen Turniersaison. Und der Start für die "Chili Rockers" könnte nicht besser sein.

Die Tanzsparte der DJK 2002 Amberg reiste mit neun Paaren ins schwäbische Ostfildern zum ersten Turnier der Saison. Damit waren die "Chilis" der am stärksten vertretene Verein Süddeutschlands. Mit dem vierten Platz zur deutschen Meisterschaft war für Emelie Merkel und Bastian Stubenvoll die Schülerklasse bestens abgeschlossen. Zum ersten Mal durften sie nun in der Juniorenklasse beweisen, dass sie nicht nur tanzen können, sondern nun auch Akrobatiken beherrschen.Als eines der wenigen deutschen Spitzenpaare zeigten sie das gleich beim ersten Turnier. Sie verwiesen viele alteingesessene Juniorenpaare auf die Plätze hinter sich und wurden auf Anhieb Zweiter.Mit einer neuen Partnerin war das ehemalige Mitglied der Jugendnationalmannschaft, Dominik Stubenvoll, in der C-Klasse zum ersten Mal am Start. Mit Krissi Schwingenschlögl suchte er sich eine erfahrene Rock-'n'-Rollerin aus.Die Harmonie der beiden fesselte die Wertungsrichter von Anfang an. Hinterlegt mit hochwertigen Akrobatiken und einem spritzigen Tanzstil setzten sie von Anfang an Maßstäbe und gewannen ebenfalls überglücklich den zweiten Platz.Besonders bemerkenswert war die Leistung der Nachwuchspaare der Chili Rockers. Jedes der sechs Breitensportpaare schaffte den Einzug ins Finale, was eigentlich schon toll gewesen wäre. Doch sogar das Trainerteam der Chili Rockers war positiv über die Wertungen in den Endrunden überrascht. Jedes der Paare ertanzte sich einen Treppchenplatz. Nun freuen sich die Chili Rockers auf die kommenden Rock'n'Roll-Turniere in ganz Deutschland.