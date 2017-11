Die Rock-'n'-Paare der Chili Rockers Amberg zeigen bei der Herbstmeisterschaft in Böblingen perfekt ausgeführte Akrobatiken, Nervenstärke und einen dynamischen Tanzstil - und landen wieder einmal auf dem Treppchen.

In Böblingen wird seit 33 Jahren die Herbstmeisterschaft in Rock-'n'-Roll-Akrobatik ausgetragen. Die Chili Rockers der DJK 2002 Amberg waren mit neun Paaren am Start. Die sechs Breitensport-Paare erreichten wieder durch die Bank Treppchenplatzierungen und freuen sich über ihren voraussichtlichen Aufstieg im nächsten Frühjahr in die Leistungssportklassen.Krissi Schwingenschlögl und Dominik Stubenvoll starteten zum zweiten Mal gemeinsam. In den Vorrunden unterlief ihnen ein großer Fehler bei der doppelten Liegepirouette, einer Akrobatik mit Höchstschwierigkeit in der C-Klasse. Dennoch erreichten sie überglücklich das Finale. Dort bewies das Chili-Rockers-Paar Nervenstärke und präsentierte sich in Bestform, zeigte bemerkenswerte Akrobatiken und erreichte auch bei diesem Turnier den zweiten Platz.Immer noch motiviert vom Erfolg bei ihrem ersten Turnier als Junioren-Paar vor zwei Wochen starteten Emelie Merkel und Bastian Stubenvoll in das Finale. Sie zeigten ihre einfachen aber perfekt ausgeführten Akrobatiken und ihren dynamischen Tanzstil. Und wieder verwiesen sie "alte Hasen" aus der Juniorenklasse auf die Ränge hinter sich. Auch dieses Mal durften die "kleinen Chili-Rockers" den Silberpokal mit nach Hause nehmen.