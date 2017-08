Bei den Finalläufen der Triathlon Landesliga Nord in Kitzingen und der Regionalliga in Regensburg ist Hochspannung bis zum Ende geboten und für die Liga-Athleten des CIS Amberg steht am Ende völlig überraschend ein bayerischer Vizemeistertitel im Mannschaftstriathlon.

Beim Mainfrankentriathlon in Kitzingen starteten Florian Arnold, Nico Krohnfoth, Frank Gildner und Markus Troglauer und stellten das bisher stärkste Aufgebot des CIS Amberg in der Landesliga in dieser Saison. Das Team kam nach dem Schwimmen nahezu geschlossen aus dem Wasser und hielt den knappen Abstand bis zum Zieleinlauf. Mit den Platzziffern 14 (Arnold), 15 (Krohnfoth), 22 (Gildner) und 46 (Troglauer) gelang im Ziel der vierte Platz in der Teamwertung. Das bedeutete den vierten Rang in der Gesamtwertung der Landesliga Nord 2017 von 15 angetretenen Mannschaften.Am Sonntag fand in Regensburg zudem der letzte Lauf der Regionalliga statt, der als Sprint über 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer auf dem Rad mit Windschattenfreigabe und fünf Kilometer Laufen ausgetragen wurde. Sowohl die Damen- als auch die Herrenmannschaft standen mit den Tabellenplätzen fünf und drei in der Ligatabelle in einer guten Ausgangsposition. Julian Wohlfart, Ben Eckl, Lukas Mayer und Rouven Oeckl kamen nahezu gleichzeitig aus dem Wasser, Tim Rembold folgte als fünfter Starter in der Gruppe dahinter. Auf der Rad- und letztlich der Laufstrecke zeigte sich erneut die Homogenität des Teams: Nach hartem Kampf und einer tollen Teamleistung nach dem Motto "Einer hilft dem Anderen" konnte mit den Platzziffern 12 bis 15 der dritte Mannschaftsrang im Ziel gesichert werden.Durch eine Disqualifikation eines Teams infolge nicht eingehaltener Zeitstrafen stieg die Mannschaft auf Rang zwei auf und holte sich somit überraschend den bayerischen Vizemeistertitel im Mannschaftstriathlon in der Saison 2017. Inwieweit die Platzierung zum Aufstieg in die 2. Bundesliga reicht, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.Für die Damenmannschaft gingen Heike Uhl, Tamara Zeltner, Gabi Keck und Claudia Mai ins Rennen. Uhl und Keck setzten sich von Beginn an im vorderen Feld ab, Mai und Zeltner folgten gemeinsam in einer Athletengruppe dahinter. Noch auf der Radstrecke stürzte Zeltner so schwer, dass sie den Wettkampf nicht fortsetzen konnte. Keck erreichte auf Platz 13 liegend die Ziellinie. Mai und Uhl überliefen auf den letzten Metern noch eine Mannschaft davor und komplettierten mit 0,2 Sekunden Vorsprung mit den Platzziffern 16 und 17 den fünften Mannschaftsrang. Für die Regionalligadamen des CIS Amberg bedeutet dies in der Endabrechnung der Triathlon Regionalliga 2017 gleichzeitig den fünften Platz.Vorangegangen waren in Regensburg die traditionellen Formate in der Olympischen Distanz (1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Rad, 10 Kilometer Laufen) und in der Sprintdistanz mit 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Rad, 10 Kilometer Laufen). Im Rennen der Olympischen Distanz ging es erstmals in der langjährigen Geschichte dieses Rennens zweimal auf die berüchtigte 14 Prozent Steigung über den Pfaffenstein. Bester CIS-Athlet war Leopold Grimm als Gesamtsechster (2. M20) von über 300 Teilnehmern. Aber auch die Leistungen von Jörg Weigert (12./2. M40), Daniel Ritthammer (34./3. M45) und der erste Rang in der Klasse M 60 durch Johann Auer konnten sich sehen lassen.Mit ähnlich hohen Teilnehmerzahlen gab es eine weitere Besonderheit auf der Sprintdistanz: Alexander Stobitzer, Reinhold Rester, Jenny Streble und Claudia Lilla absolvierten hier jeweils ihren ersten Triathlon der Saison. Stobitzer finishte auf Gesamtrang 24 (3. M30) als schnellster CIS-Athlet in dieser Disziplin. Mit den Altersklassenrängen 5 für Rester in der M55 und Streble in der W25 sowie Rang 4 für Lilla in der W45 ging ein sehr erfolgreiches Wochenende für den CIS Amberg zu Ende.