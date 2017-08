Schwimmen in der 16 Grad kalten Moldau, Radfahren und Laufen mitten in der Innenstadt - und eine Stunde Liveübertragung im Fernsehen: Für die Starter von CIS Amberg war der Triathlon in der tschechischen Hauptstadt ein besonderes Erlebnis. Und ein erfolgreiches.

Zwei Minuten Vorsprung

Titel greifbar nahe

Unter Wert Nicht so gut wie erhofft verlief die Teilnahme der CIS-Triathleten Laura Mayer und Ben Eckl bei den deutschen Jugendmeisterschaften im saarländischen Merzig. Beide mischten beim Schwimmen im vorderen Feld mit, verpassten jedoch beim ersten Wechsel den Anschluss und blieben mit den Rängen 49 (Mayer) und 41 (Eckl) unter ihren Möglichkeiten.

Mehr als 1000 Teilnehmer waren beim Challenge-Triathlon in Prag dabei, darunter vom CIS Amberg Claudia Mai, Tim Pößnicker und Nico Krohnfoth auf der Sprintdistanz über 400 Meter Schwimmen, 18 Kilometer Rad mit Windschattenfreigabe und 4200 Meter Laufen.Claudia Mai bewies ihre ausgezeichnete Form und kam bereits an der Spitze aus dem Wasser, setzte danach die beste Rad- und Laufzeit und gewann die Damen-Gesamtwertung mit rund zwei Minuten Vorsprung. Nico Krohnfoth siegte in der Altersklasse M 20 und finishte als Gesamtzweiter. Tim Pößnicker komplettierte den Erfolg mit Rang vier in der AK M 30. Internationale Besetzung gab es auch beim Finallauf des "Oberpfälzer Kids-Cups" im Kösseinebad Waldershof: Die dritte Auflage bot mit über 150 Startern aus ganz Bayern, Sachsen und vielen Startern aus Tschechien einen Teilnehmerrekord.s jüngste Triathletin, Teresa Tutsch, begann den erfolgreichen Tag bei den Schülern D mit Rang drei. Bei den Schülern C fehlten Maximilian Tutsch im stark besetzten Teilnehmerfeld mit Rang zwei nur fünf Sekunden auf den Tagessieg. Gleiche Umstände erwarteten seine Kollegen bei den Schülern B. In dieser Klasse wurde Nikolas Spörer Vierter, Lena Betzlbacher und Felix Hagen belegten jeweils Platz sechs. Etwas unglücklich verlief das Rennen bei den Schülern A: Luca Bucenberger und Anika Schneider verpassten angesichts der deutlichen Konkurrenz mit jeweils Rang vier das Podest nur knapp. Anna Bauer wurde Zehnte.Mit seinem erneuten Sieg bei der Jugend B dürfte Noah Treptow der Titel des Oberpfalzmeisters in seiner Klasse kaum noch zu nehmen sein. Weiter aufwärts geht es mit Teamkollegen Leon Gebert, der kurz darauf mit Rang zwei auftrumpfte. Damit war das Jugendteam des CIS Amberg auf Bezirksebene der erfolgreichste Verein in dieser Saison.Nun ist man im Verein gespannt auf die Finalläufen in der Landes- und Regionalliga in Kitzingen und Regensburg am Wochenende.

Traditionell am letzten Juliwochenende fand in Erlangen als letzte Großveranstaltung der Saison in der Region Nürnberg der Erlanger Triathlon über die Mitteldistanz (2 km Schwimmen, 80 km Rad, 20 km Laufen) mit annähernd 500 Teilnehmern statt. Michael Kirsch, Bernd Dobler und Hans Dirmeier von CIS Amberg finishten auf den Gesamträngen 52, 65 und 219. Kirsch belegte mit seiner Zeit von 4:23:57 Stunden Rang sechs in der Altersklasse M 50, Dobler mit 4:28:09 Rang neun in der Altersklasse M 35 und Dirmeier Rang acht in seiner Altersklasse.