Bei der Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Crosstriathlon bewies das Triathlon-Team des CIS Amberg, dass man mittlerweile auch in der Geländevariante in der deutschen Spitze angekommen ist. Bei der 17. "o-see-Challenge" in Zittau kämpften insgesamt 1300 Athleten aus 25 Nationen gleichzeitig um Qualifikationsplätze für die X-Terra Weltmeisterschaften in Maui auf Hawaii.

Ist das Schwimmen mit 1,5 Kilometern noch vergleichbar mit der olympischen Distanz auf der Straße, haben der Rad- und der Laufpart beim Crosstriathlon eine stärkere Gewichtung: 36 Kilometer über 1200 Höhenmeter über rutschige und verblockte Felsabfahrten durchs Zittauer Gebirge und Crosslauf mit Wassergräben und permanenten Auf- und Ab. Nach dem Schwimmen mit Neoprenverbot hatte Jörg Weigert die beste Ausgangsposition, als er im vorderen Feld nach 22:41 Minuten das Wasser verließ. Claudia Mai konnte nach 25:50 bereits Anschluss an die Spitze des Damenfelds herstellen, Hagen blieb mit unter 29 Minuten Schwimmzeit auf Kurs und wechselte nach einer starken Radzeit als erster der drei Athleten auf die Laufstrecke.Claudia Mai erreichte mit einer Laufzeit von 48:12 Minuten auf einem harten Crosslaufkurs über gut 9 Kilometer eine Spitzenzeit im mit angetretenen Feld der Profi-Damen. Damit war dem Vizetitel bei den Deutschen Meisterschaften in der AK 30-34 der Weg geebnet, mit der Endzeit von 3:35:23 Stunden qualifizierte sie sich zusätzlich noch für die X-Terra Weltmeisterschaften im Cross Triathlon in Maui auf Hawaii.Kurz vorher landete nach 3:31:27 Stunden Bernd Hagen in seiner Altersklasse 45-49 in der Wertung der DM auf Rang fünf. Wie hoch inzwischen die Leistungsdichte im Crosstriathlon ist, zeigt der Rückstand von Mai und Hagen auf die Plätze davor. Gute zwei Minuten trennten in ihren Altersklassen Mai von Platz eins und Hagen vom Sprung aufs Podium. Weigert kam nach 3:37:39 Stunden auf Rang 9 in der Altersklasse 40-44 ins Ziel.Aus der Region gingen noch zwei weitere Teilnehmer vom RSC Neukirchen an den Start. Für Jonas Rabenstein stand das Rennen dieses Mal unter keinem guten Stern. Am Rad mit einer starken Leistung auftrumpfend sorgten zwei Platten dafür, dass er zum Schluss nur mehr schieben als fahren konnte. Dennoch kämpfte er sich durch und kam nach 4:22:15 Stunden ins Ziel. Sein Vater Klaus kam in der AK 50-54 nach 4:25:41 Stunden auf Rang 11.