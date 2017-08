Raigering. Zweitligist 1. FC Nürnberg bestreitet in der Länderspielpause am Freitag, 1. September, um 18 Uhr ein Testspiel gegen den tschechischen Erstligisten Dukla Prag im Raigeringer Pandurenpark. Der Eintritt für dieses Spiel beträgt für Erwachsene (Männer und Frauen) zehn Euro. Ermäßige Karten für Jugendliche ab dem 16. Lebensjahr, Studenten, Menschen mit Behinderungen und Rentner kosten acht Euro. Kinder und Schüler einschließlich des 15. Lebensjahrs haben freien Eintritt.

Der SV Raigering bietet ab Samstag, 26. August, einen Kartenvorverkauf an: Im Vereinsbüro im Pandurenpark am Montag und Mittwoch von 8 bis 11 Uhr und Dienstag 11 bis 13 Uhr. Bei Edeka Wiesmeth in der Pfistermeisterstraße können Karten am Samstag sowie Montag bis Donnerstag von 7 bis 20 Uhr erworben werden. Eine weitere Vorverkaufstelle ist bei Sport Nanka in der Dr.-Dörfler-Straße 6 am Samstag 10 bis 13 Uhr und Dienstag bis Donnerstag 10 bis 12 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr.Der SVR erwartet einen neuen Zuschauerrekord im Pandurenpark. Daher werden die Besucher gebeten, frühzeitig anzureisen, Einlass ist ab 17 Uhr. Neben den Parkplätzen im Pandurenpark werden drei weitere Parkflächen ausgewiesen: Parkwiese Greßmühle (Einfahrt AM 30), Parkwiese Krumbach (Einfahrt Pandurenpark) und Parkwiese Langangerweg (Einfahrt Langangerweg). Auf der AM 30 und am Langangerweg gilt ein absolutes Halteverbot. Auch vom Parken im Ortsteil Greßmühle ist abzusehen. Ortskundige Zuschauer werden gebeten, bereits die Parkplätze in Raigering zu nutzen.