Am Samstag startet die erste Damenmannschaft der HG Amberg in die Rückrunde der Handball-Bezirksoberliga Ostbayern. Wie schon zum Saisonstart ist es ein echtes Derby, denn die Vilsstädterinnen gastieren um 19.15 Uhr bei der HSG Nabburg/Schwarzenfeld in der Schwarzenfelder Sportparkhalle. Das Heimteam ist der einzige der drei Landesliga-Absteiger, der sich noch Hoffnungen auf den Wiederaufstieg machen darf. Das Team von Trainer Karl Söllner belegt mit 19:3 Punkten den zweiten Tabellenplatz, einen Zähler hinter Überraschungsspitzenreiter TS Herzogenaurach II (20:2) und einen Zähler vor der SG Naabtal (18:4).

18:24-Niederlage

Der Platz täuscht

Angesichts dieser Konstellation möchte die HSG gerade in eigener Halle ihre Hausaufgaben machen und weiter in Lauerstellung bleiben, da noch unklar ist, ob Herzogenaurach auch bis zum Saisonende seine U21-Drittligaspielerinnen weiter einsetzen kann. Das Hinspiel in Amberg gewann Nabburg/Schwarzenfeld mit 24:18 und geht als klarer Favorit in das Kräftemessen.Die Gäste blicken mit gemischten Gefühlen auf die Hinrunde zurück: Insgesamt zeigte das Team von Trainer Sven Wirth, dem auch die Integration mehrerer Talente aus der A-Jugend gelang, eine gute Leistung. Highlights waren dabei sicher der Auswärtssieg bei Landesliga-Absteiger Forchheim und das Unentschieden auf eigenem Parkett gegen Naabtal. Aus Sicht des Übungsleiters versäumte es das Team aber - hauptsächlich durch eine zu schwache Quote vom Siebenmeterpunkt - sich eine noch deutlich bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Beim Hinrundenabschluss gegen die HSG Pyrbaum/Seligenporten war dies zwar nicht der Fall, doch auch hier ließ die HG beim 17:18 zwei Punkte liegen.Der fünfte Tabellenplatz im Zwölferfeld täuscht folglich ein wenig, denn die Ausbeute von 10:12 Punkten bedeutet nur auf die sicheren Abstiegsplätze elf und zwölf, die momentan die beiden Aufsteiger SG Mintraching/Neutraubling II (2:18) und der SC Eltersdorf (2:20) belegen, ein sicheres Polster. Da aber in der Landesliga mit Schlusslicht Röthenbach und dem ESV 1927 Regensburg II zwei Teams abstiegsgefährdet sind, beträgt der Vorsprung der Ambergerinnen auf die erweiterten Abstiegsplätze nur drei Punkte.HG Amberg: Tor: Brossmann, Porst; Feld: Hirschmann, Lösch, Frisch, Hagerer, Selina Wrosch, Beer, Behringer, Engelbrecht, Leonie Wrosch, Baltz, Ludwig, Bodensteiner, Schaller, Karl