Mit einem Kraftakt am Wochenende haben sie den Klassenerhalt geschafft: Die Damen des TC Amberg am Schanzl erreichen mit dem hauchdünnen Vorsprung von zwei Matchpunkten den sechsten Tabellenplatz in der Tennis-Regionalliga vor dem punktgleichen TC Siebentisch Augsburg.

Mit großer Entschlossenheit und großem Einsatz besiegten sie am Samstag Luitpoldpark II München mit 7:2 und ließen auch am Sonntag beim 1. FC Nürnberg nur eine knappe 4:5-Niederlage zu. Gegen München war von Beginn an zu spüren, wie es laufen würde. In der ersten Runde zog Anita Husaric gegen Ana Jovanovic mit 4:6/4:6 zwar den Kürzeren, aber Mira Stegmann fegte Verena Gantschnig mit 6:1/6:1 vom Platz, und Stanislawa Hrozenska ließ Julia Rehberg mit 6:3/6:2 ebenfalls keine Chance.Lena Ruppert präsentierte sich beim 6:1/6:2 gegen die Österreicherin Daniela Kix in bester Verfassung, das Gleiche galt für Sybille Bammer beim 6:2/6:1 gegen Michaela Niedermeier. Nur die erstmals für Amberg eingesetzte Französin Laetitia Sarrazin verlor an Nr. 3 gegen die wieselflinke Oana Danescu 1:6/3:6.In den Doppeln liefen die Ambergerinnen nochmals zur Hochform auf und holten sich die für die Endabrechnung wichtigen drei Punkte, wie sich noch zeigen sollte. Auch beim Meisterschaftsaspiranten 1. FC Nürnberg stand die Partie bis 4:4 lange auf des Messers Schneide.Stanislava Hrozenska verlor gegen die starke Polin Ania Hertel mit 2:6/5:7. Aber dann gab es zwei Überraschungen. Mira Stegmann konterte die Kanonenaufschläge von Angelina Shakraichuk unbeeindruckt und erzwang mit langen Ballwechseln einen 6:2/6:4-Sieg. Anita Husaric gelang gegen die Nr. 41 der deutschen Rangliste, Lara Schmidt, die Revanche vom Vorjahr mit 7:5/1:6/10:1. Mit einer meisterlichen Leistung bezwang dann Lena Ruppert die Nr. 419 der Weltrangliste, Anastasiya Vasylyeva, mit 6:4/3:6/10:1. Nach den Niederlagen von Laetitia Sarrazin gegen Klara Hajkova mit 3:6/6:7 und von Sybille Bammer gegen Yvette Krauss mit 3:6/6:1/4:10 stand es 3:3 nach den Einzeln. Noch ein Matchpunkt war nötig zum Klassenerhalt und den sicherten Bammer/Hrozenska im Dreier-Doppel gegen Krauss/Birnerova mit 6:3/6:1. Das Einser-Doppel Ruppert/Stegmann gegen Vasylyeva/Hajkova und Husaric/Sarrazin gegen Schmidt/Hertel hatten nur mehr statistischen Wert.

Regionalliga Damen

Letzter SpieltagFürth - Iphitos München 1:8CaM Nürnberg - Schwaben Augsburg 4:5Schanzl Amberg - Luitpoldpark II 7:2Augsburg Siebent. - Nürnberg 1:8Iphit. München - Schwaben Augsburg 6:3Nürnberg - Schanzl Amberg 5:4Luitpoldpark II - Augsburg Siebent. 4:5Fürth - CaM Nürnberg 4:51. MTTC Iphitos München 7 45:18 12:22. 1. FC Nürnberg 7 41:22 12:23. TC Schwaben Augsburg 7 40:23 10:44. CaM Nürnberg 7 37:26 8:65. Luitpoldpark München II 7 26:37 4:106. TC Amberg am Schanzl 7 24:39 4:107. Augsburg Siebentisch 7 22:41 4:108. TV Fürth 7 17:46 2:12TC Schanzl 7:2 Luitpoldpark München IIEinzel Lena Ruppert - Daniela Kix 6:1/6:2Anita Husaric - Ana Jovanovic 4:6/4:6Laetitia Sarrazin - Oana Danescu 1:6/3:6Mira Stegmann - Verena Gantschnig 6:1/6:1Sybille Bammer - M. Niedermeier 6:2/6:1Stanislava Hrozenska - Julia Rehberg 6:3/6:2DoppelRuppert/Stegmann - Kix/Gantschnig 7:6/6:2Husaric/Sarrazin - Jovanovic/Danescu 6:1/6:3Bammer/Hrozenska - Niedermeier/Rehberg 6:2/6:01. FC Nürnberg 5:4 TC SchanzlEinze l Anastasiya Vasylyeva - Lena Ruppert 4:6/6:3/1:10Lara Schmidt - Anita Husaric 5:7/6:1/1:10Klara Hajkova - Laetitia Sarrazin 6:3/7:6Angelina Shakhraichuk - Mira Stegmann 2:6/4:6Yvette Krauss - Sybille Bammer 6:3/1:6/10:4Ania Hertel - Stanislava Hrozenska 6:2/7:5Doppel Vasylyeva/Hajkova - Ruppert/Stegmann 6:0/6:3Schmidt/Hertel - Husaric/Sarrazin 6:4/6:4Birnerova/Krauss - Bammer/Hrozenska 3:6/1:6